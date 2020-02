„Narren-Bar“ feiert beim Rathaussturm Einstand

Höpfingen.Beinahe Kultstatus, aber auf jeden Fall den Stellenwert eines Alleinstellungsmerkmals genießt das „Bratwurstwägele“ der FGH 70 „Höpfemer Schnapsbrenner“: Während andernorts Umzugsteilnehmer zumeist eine feststehende Bude aufsuchen müssen, kommt das von Josef Hauk konzipierte Fahrzeug zu den Umzugsteilnehmern.

Einen Schritt weiter gehen die Schnapsbrenner mit ihrer neuen „Narren-Bar“, die seit Mai 2019 in knapp 500 ehrenamtlichen Arbeitsstunden gebaut wurde: Sie feiert beim Rathaussturm am Samstag ihren Einstand.

Ideen gesammelt

Die ursprüngliche Idee kam von Vorsitzendem Günter Schell aus eher pragmatischen Gründen: „Der Aufbau unserer Bar an der Obst- und Festhalle bedeutete Jahr für Jahr einen so hohen logistischen und persönlichen Aufwand, dass man sich schon Gedanken gemacht hat“, betont Schell und verweist auf die ähnliche Situation am Schlachtfest. „Für die dortige Bewirtung mussten wir uns immer einen Ausschankwagen leihen, was auch nicht der Weisheit letzter Schluss war“, informiert er.

So sammelte man Ideen, die schließlich sein Sohn Nils Schell zeichnerisch umsetzte, und stellte eine „Helfergruppe“ zusammen. Diesem illustren Zirkel gehören neben Günter und Nils Schell die Aktiven Rainer Popp, Sven Dargatz, Josef Hauk, Stefan Hirning, Wolfgang Enders, Björn Schlie, Mathias Hauk, Elmar Kaiser und Thomas Farrenkopf an. Seit Mai 2019 trafen sie sich durchgehend jeden Mittwochabend in der „FG-Halle“ am Mantelsgraben. „Der erste Arbeitseinsatz sah den Stahlschnitt vor“, blickt Nils Schell zurück.

In Eigenregie gebaut

Der 6,20 Meter lange, 2,70 Meter breite und 2,80 Meter hohe Wagen wurde komplett in Eigenregie gebaut. So wurde auch das Fahrgestell selbst entwickelt. „Insgesamt sind über 500 Stunden zusammen gekommen“, betont Günter Schell. Zwar habe man während der langen Abende „auch mitunter recht herb diskutiert“, aber hinterher „immer wieder ein Bier getrunken und sich in die Augen sehen können“, wie er augenzwinkernd anmerkt.

Persönlich habe er sehr viel Spaß bei der Arbeit empfunden, zumal man immer den fertigen Wagen vor dem geistigen Auge gesehen habe. „Wir haben die Narren-Bar ja nicht gebaut, weil wir es müssen. Es war einfach ein Wunsch, der zur Freude aller verwirklicht wird“, fasst er zusammen.

Selbstverständlich strahlt die Bar in Grün und Quetscheblau, was auf die Initiative des für Design und Optik zuständigen Mathias Hauk zurückgeht. Die Ausstattung mit großer Küchenzeile ermöglicht die Zubereitung einfacher Speisen und den Ausschank von Getränken. „Bei Themen wie Beleuchtung, dem Einbau von Kühleinheiten, Warmwasser-Anschluss und dem Aufbauen einer Spülmaschine brachte sich jeder im Rahmen seiner persönlichen und vielleicht auch beruflichen Fertigkeiten prima ein“, freut sich Günter Schell. Die Arbeitsfläche umfasst locker geschnittene 21 Quadratmeter und ist auf variable Bewirtungsmöglichkeiten vorbereitet. „Je nach Ansturm und Standort können bis zu drei Seitenwände der Narren-Bar hochgeklappt werden“, gibt der Vorsitzende bekannt.

„Es handelt sich letztlich um das stationäre Gegenstück zu unserem Bratwurstwägele“, hält Nils Schell fest und stellt klar, dass der neue Ausschankwagen „nur über sehr kurze Distanzen innerhalb Höpfingens“ und selbst dann „ausschließlich in Schrittgeschwindigkeit“ bewegt werden könne.

Denkbar seien hier der Weg von der FG-Halle zur Obst- und Festhalle oder – wie am Samstag – vom Mantelsgraben an das Alte Rathaus am Plan, wo um Punkt 14.11 Uhr mit dreifach-kräftigem „Schnapsbrenner Helau“ zum Sturm geblasen und natürlich auch „närrisch eingeschenkt“ wird.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.02.2020