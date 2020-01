Närrischer Gaudiwurm

Höpfingen.Der traditionelle Rosenmontagsumzug der FGH70 „Höpfemer Schnapsbrenner“ findet am 24. Februar statt. Der närrische Gaudiwurm durch Höpfingens Straßen soll einer der Höhepunkte im 50. Vereinsjahr werden. Interessierte Gruppen und Vereine aus Höpfingen und Umgebung, die als Fußgruppe mit Maske und Kostüm, als Musik- oder Krachkapelle oder einem Umzugswagen am Umzug teilnehmen möchten, können sich bis 20. Februar bei Umzugsleiter Martin Sauer per Telefon (0170/1533405), per E-Mail (umzug@fgh70.de) oder unter www.fgh70.de im Internet anmelden. Umzugswagen müssen von einem amtlich anerkannten Sachverständigen begutachtet werden, ohne gültiges Gutachten ist die Teilnahme am Umzug nicht möglich. Damit die Blaskapellen beziehungsweise Musikgruppen eine faire Chance zum Spielen und gehört werden haben, sowie zum Schutz der Zuschauer, muss die Lautstärke angemessen eingestellt sein.

