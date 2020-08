Nach wie vor ein gern gesehener Gast in der Seelsorgeeinheit

Höpfingen.Nach der sonntäglichen Messe gratulierte eine große Anzahl von Gläubigen dem ehemaligen Ortspfarrer von Höpfingen und Waldstetten, Dieter Heck, nachträglich zu dessen 80. Geburtstag am 30. Juli.

Den Reigen eröffnete Gemeindereferentin Uschi Butterweck, die Pfarrer Heck im Namen der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen und allen Mitgliedern der Pfarrgemeinde beglückwünschte. Dabei hob sie seine herzliche Art ebenso hervor wie seine unermüdliche Bereitschaft, in der Seelsorgeeinheit bei den Gottesdienstfeiern auszuhelfen. Die Menschen hätten Hunger nach Seelsorge, nach Gottesdienstfeiern – Pfarrer Heck folge dem Ruf, er sei da, was für alle in der Seelsorgeeinheit ein Segen sei und noch lange so bleiben möge.

Im Anschluss gratulierte Bürgermeister Hauck Pfarrer Dieter Heck im Namen der Gemeinde zum 80. Geburtstag. Als dieser im September 1985 nach neunjähriger Tätigkeit in den Pfarrgemeinden Höpfingen und Waldstetten verabschiedet wurde, sei ihm nicht nur für seine vielfältige Tätigkeit und die sichtbaren Zeichen, wie Renovierung von Pfarrhaus und Kindergarten sowie Restaurierung von Hochaltar, Kreuzweg und Missionskreuz in der Kirche, sondern auch für Erstellung der Festschrift zur Kirchengeschichte der Gründung der Sozialstation und der Scholagruppe, für den Erhalt des Schwesternvereins sowie für den Einsatz von Laienkräften bei der Gestaltung seelsorgerischen Lebens gedankt worden.

Der damalige Bürgermeister Winfried Hermann habe seinerzeit auch von den vielen Akzenten und gesetzten Zeichen gesprochen, die bleiben würden. Das dem tatsächlich so ist, konnte Bürgermeister Adalbert Hauck bestätigen, da gerade Pfarrer Dieter Heck zusammen mit den katholischen Pfadfindern (DPSG, Stamm Alfred Delp) sein Leben entscheidend geprägt habe.

Bürgermeister Hauck bestätigte dem Jubilar, dass man ihn hier in Höpfingen nicht vergessen habe und man heute wie damals tief miteinander verbunden sei. Er brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, da er ja in der Seelsorgeeinheit immer wieder sehr gerne gesehen sei, dass dies noch viele Jahre so bleiben möge.

Überrascht wurde Pfarrer Heck von der Gruppe „Noventus“. Als musikalischen Geburtstagsgruß spielte sie zwei Lieder.

Nach dem Schlusslied war der Reigen der Gratulanten nicht beendet, da auf dem Vorplatz der Kirche der Kirchenchor seinen ehemaligen Präses erwartete und ihm ein Ständchen zu Gehör brachte. Die Vorsitzende des Kirchenchores, Elisabeth Böhrer, gratulierte im Namen aller Mitglieder und bedankte sich für die erfolgreiche und schöne Zeit, in der er in Höpfingen gewirkt hat.

Nach einem weiteren Lied dankte Pfarrer Heck schließlich allen für die liebevoll dargebrachten Glückwünsche und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass man sich schon bald wieder gesund wiedersehen werde, da er ja in der nächsten Zeit immer wieder zur Gottesdienstfeier nach Höpfingen kommen werde.

Dann brach er zu seinem nächsten Termin, der Gottesdienstfeier in Hardheim, auf.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.08.2020