Mit Rapunzel, Schneewittchen und Elsa im Wald unterwegs

HÖPFINGEN.Das Minilager der DLRG-Jugend Höpfingen fand unter dem Motto „Märchen“ drei Tage lang in Bretzingen im Sportheim statt. Für 18 Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren sowie 15 Ausbilder und ein Küchenteam begann am Freitagnachmittag das Minilager-Wochenende mit einer Wanderung von Höpfingen nach Bretzingen. Auf dem Weg hatten die Kinder durch einige Kennenlernspiele bereits die Möglichkeit, sich untereinander und mit den Ausbildern bekannt zu machen. Anschließend wurden die künftigen Schlafstätten bezogen und der erste Abend klang aufgrund der Hitze entspannt mit Wasserspielen und einem Planschbecken aus.

Märchenfiguren getroffen

Der Samstagmorgen begann mit dem Festlegen der Spielgruppen für das restliche Wochenende. Dafür bekamen die Kinder unterschiedliche Gesichtsbemalungen und mussten anschließend, ohne miteinander zu sprechen, andere Kinder finden, welche die gleiche Schminke im Gesicht hatten. Den Mittelpunkt des Tages stellte das Geländespiel dar.

Dabei machten sich die Gruppen auf in den Wald und trafen unterwegs verschiedene Märchenfiguren wie Rapunzel, Schneewittchen, Hänsel und Gretel, Frau Holle oder Elsa, welche an ihren jeweiligen Stationen die Hilfe der Spielgruppen brauchten. Gegen Nachmittag ging es schließlich zurück zum Sportheim, wo die Kinder und Ausbilder sich mit einer Wasserbombenschlacht und Wasserspielen abkühlten und auf dem angrenzenden Spielplatz spielten.

Bei einem gemeinsamen Spieleabend durften die Kinder in verschiedenen Spielen wie einem Bobbycar-Rennen gegen die Ausbilder antreten. Am Ende stand es unentschieden. Mit einer Runde am Lagerfeuer ging dieser lange und anstrengende Tag zu Ende. Am Sonntag war es an der Zeit, die Sachen zusammenzupacken und alles für den Heimweg vorzubereiten.

An diesem Morgen stand noch die „Wildschweinjagd“ auf dem Programm, bei der es um das geschickte Verstecken und Suchen von Zetteln mit Märchenfiguren ging, um möglichst viele Punkte für die eigene Spielgruppe zu sammeln. Am Nachmittag wurden die Kinder abgeholt und die Ausbilder reisten zurück nach Höpfingen .

