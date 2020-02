Meisterschaft greifbar nahe

Höpfingen.Beim Pokalfinale des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) waren auch die Volleyballerinnen der 2. Damenmannschaft des TSV Höpfingen, in Begleitung ihrer beiden Trainer, zu Gast in der voll besetzten SAP-Arena in Mannheim.

Zunächst sahen die 16 TSVler im Finale der Männer zwischen den Recycling Berlin Volleys und dem SWD powervolleys Düren einen klaren 3:0 Sieg der Berliner, die damit ihrer Favoritenrolle gerecht wurden.

Spannung pur dagegen erlebten die Höpfinger Mädels im Finale der Frauen, wo der Dresdner SC auf die leicht favorisierten Damen des MTV Allianz Stuttgart trafen. In einem wahren Pokalkrimi sorgten die Frauen aus Sachsen für eine Überraschung und viel Unterhaltung. Sie besiegten in einem nervenaufreibenden Match die Stuttgarter im Tie-Break mit 3:2. Zuvor hatten die Damen aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt fünf Matchbälle nicht verwerten können, ehe Dresden den ersten Matchball zum viel umjubelten Pokalsieg nutzte.

Ungeschlagener Tabellenführer

Als ungeschlagener Tabellenführer der Kreisliga und noch drei ausstehenden Spielen ist die Meisterschaft für die Volleyballerinnen des TSV greifbar nahe. Die könnte man schon beim nächsten Auswärtsspiel am 15. März gegen den Tabellenzweiten SG Schwarzbachtal 3 mit einem Sieg unter Dach und Fach bringen. sto

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.02.2020