Liquidität nimmt jährlich ab

Der Gemeinderat Höpfingen hat in der Sitzung am Montag den Haushaltsplan samt Haushaltssatzung für das laufende Jahr beschlossen. Vorausgegangen war eine intensive Diskussion.

Höpfingen. Mit einer gehaltvollen Erörterung der aktuell durchaus ernsten – wenngleich nicht akut besorgniserregenden – Situation Höpfingens endete in der montäglichen Gemeinderatssitzung die Einbringung des Haushaltsplans mit Haushaltssatzung für das Jahr 2020 und des Wirtschaftsplans für den Wasserversorgungsbetrieb.

Kämmerer Christian Hauk verwies in seinem Exposé auf Erhöhungen im Bereich der Bezügeabrechnungen des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg (KVBW), der Iteos-Umlage und der Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn auf 150 000 Euro (bisher 130 000 Euro), des Leasings neuer EDV-Komponenten in Rathaus und Schule, der Kosten im Kindergartenbereich, der Umlage an den Abwasserzweckverband, der Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Straßen sowie der um 228 410 Euro gestiegenen Kreisumlage.

Steuersätze angehoben

Höhere Einnahmen sah er durch die erhöhten Eintrittspreise des Familienbads und angehobene Sätze in Grund-und Gewerbesteuer. Niedriger ausfallen werden schätzungsweise die Ausgaben für Feuerwehr, Personal im Familienbad und Sporthalle, die Bewirtschaftung der Sporthalle und im Bereich der Stadtsanierung. „Hier machen sich unter anderem kürzlich getätigte Anschaffungen für neue Feuerwehr-Dienstkleidung und den erledigten Feuerwehr-TÜV bemerkbar“, begründete Hauk. Investive Planungen gelten der Telefonanlage, dem Erwerb und Verkauf des Waldstettener Feuerwehrfahrzeugs, dem Außenbereich des Kindergartens St. Lioba, der Kanalisation und den Straßen im „Hedlein II“, dem Ausbau der Dr.-Thomas-Nörber-Straße in Waldstetten sowie der Erschließung des dortigen Neubaugebiets „Glöckle III“ , der Aufstellung neuer Leuchten sowie des Ausbaus der Breitband-Initiative.

Weiteres Augenmerk der Präsentation galt dem Rückblick auf abgeschlossene Haushaltsjahre. Hier wurden Freiwilligkeitsleistungen wie Sportplatzpflege, Bücherei, Musikscheune, Waldhütte, Bürgerstube und Familienbad aufgelistet – pro Jahr jeweils mehr als 150 000 Euro. Unverbindlich listete Hauk dahingehend mögliche Einsparpotenziale auf, die einerseits über Erhöhungen bestimmter Steuern und andererseits mittels Kürzungen in weniger wichtigen Bereichen sowie Umlagen gesucht werden könnten. „Keiner weiß, wo die Reise hingeht“, bilanzierte er am Ende seiner Ausführungen und verwies auf die „jährlich abnehmende Liquidität Höpfingens“. Dahingehend sei der Ansatz im Finanzhaushalt vom aktuell voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln über 659 665 Euro bis 2023 auf 276 201 Euro zu reduzieren. Im Plan stehen höhere Erlöse der Wasserversorgung gestiegenen Personalaufgaben gegenüber. Die Sanierung der Dr.-Thomas-Nörber-Straße käme abzüglich möglicher Zuschüsse auf einen Eigenanteil von rund 227 000 Euro, was jedoch der geplanten Aufnahme von Krediten entspreche.

Nach der Vorstellung des Zahlenwerks eröffnete die Wortmeldung Martin Sauers eine rege Debatte. „Das Streichen kleiner Beiträge zum Einsparen ist peinlich“, betonte er und wurde von Andreas Fürst gestützt, der das Sparen kleiner, rein rechnerisch mit einem Euro pro Einwohner abgetaner Posten nicht befürwortete. Daniela Kaiser-Hauk erkundigte sich nach Leader-Fördermitteln, wobei dieses Programm keine Unterhaltungskosten decke: „Es greift nur bei investiven Projekten“, informierte Bürgermeister Hauck. Kämmerer Hauk konstatierte, dass man beim Fortsetzen des derzeitigen Kurses „rein rechnerisch in vier bis fünf Jahren die Mindestliquidität unterschreiten würde“.

„Stunde Null wird kommen“

Thomas Greulich hegte Bedenken bezüglich der stetig erhöhten Kreisumlage, während Herbert Frisch dazu animierte, „nicht im Kleinen, sondern bei größeren Brocken“ Einsparpotenzial zu suchen. Konkreter wurde Martin Sauer: „Man müsste die für die Doppik Verantwortlichen zur Rede stellen“, mahnte er an. Von allein könne Höpfingen dem Problem nicht Herr werden. Selbst eine Schließung des Familienbads könne als Solche keine Option sein: „Sollte man das Wasser abstellen, zögern wir die Stunde Null nur heraus. Kommen wird sie trotzdem“, so Sauer.

Auf die Kreisumlage berief sich auch Saskia Dargatz: „Es kann nicht sein, dass kleine Kommunen wie Höpfingen Versäumnisse des Kreisverwaltung auszubaden haben“, bemerkte sie. Daran dockte Josef König an: „Es geht nicht nur um Höpfingen“, gab er zu bedenken, was Bürgermeister Hauck im Hinblick auf zahlreiche ihm bekannte „Gemeindeschicksale des Ländlichen Raums“ bestätigte. Nachdem Herbert Frisch für die infrastrukturelle Stärkung schwacher Gebiete auf dem flachen Land plädierte und die Landesregierung in der Handlungspflicht sah, sicherte Bürgermeister Hauck Gespräche mit Amtskollegen ähnlich belasteter Gemeinden zu.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.02.2020