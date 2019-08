Konsequenz sind erhöhte Eintrittspreise

Ein Schwimmbad nach dem anderen muss zwangsläufig schließen, da die Kosten nicht mehr gedeckt werden können. Die DLRG macht mit einer Petition auf das Bädersterben aufmerksam.

Höpfingen/Hardheim. Die Unterschriften-Aktion der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) ist noch im vollen Gange. Die aktuelle Zahl liegt bei 112 190 Unterstützern. Die Aktion wurde gestartet, um den Forderungen der DLRG, mehr für den Erhalt der Schwimm- und Hallenbäder zu tun, Nachdruck zu verleihen. Beispielsweise wird ein „Masterplan“ für eine angemessene und nachhaltige Bäderversorgung gefordert. Schwimmen ist eine zentrale menschliche Kulturfähigkeit und Schwimmbäder sind ein sozialer Treffpunkt für viele Jugendliche. In den vergangenen 17 Jahren wurden bundesweit durchschnittlich 80 Bäder jährlich geschlossen, heißt es auf der Homepage der Petition.

Zahlen dramatisch hoch

Die Folge daraus ist, dass weniger Menschen das Schwimmen erlernen. Zwar sind in den ersten sieben Monaten des Jahres in Deutschland etwas weniger Menschen beim Baden ertrunken als im Vorjahr (wir berichteten). Achim Wiese, Sprecher der DLRG, warnte jedoch davor, dass mit 250 Toten – 29 weniger als im Vorjahreszeitraum – die Zahlen weiterhin dramatisch hoch seien. Vor allem kritisierte er, dass nur noch knapp 40 Prozent der Kinder richtig schwimmen lernten. Nahezu 90 Prozent seien es noch in den 1990er Jahren gewesen. „Ohne Schwimmbäder keine Schwimmausbildung“, bemängelt Wiese.

Die erhoffte Zahl der Initiatoren – 100 000 Unterschriften – ist mit der Petition also schon überschritten. Dabei haben auch die Gemeinden Hardheim und Höpfingen eine wichtige Rolle gespielt. Hier wurden allein im Familienbad Höpfingen über 300 Unterschriften gesammelt, so Regina Scheuermann, die Vorsitzende der DLRG Höpfingen. Ganze 140 Unterschriften sammelten die Verantwortlichen im Rahmen des Maibaumstellens.

Aktion läuft noch 27 Tage

„Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden“, erzählt der Vorsitzende Daniel Emmenecker aus der Ortsgruppe Hardheim. Die Gemeinde unterstütze die Petition mit knapp 500 Unterschriften (Stand: 29. Juli). Durch gezielte Ansprache des Vorsitzenden an Jahreshauptversammlungen oder bei befreundeten Hilfsorganisationen wurde die Unterschriftenzahl erhöht. Emmenecker lobte die tatkräftige Unterstützung der DRK-Ortsgruppe Hardheim. Noch 27 Tage kann die Petition unterschrieben werden. Die Listen liegen zum Teil in den örtlichen Geschäften oder auch im Familienbad Höpfingen aus. Das Ziel nach Ablauf der Frist ist, mit Ideen auf die Vertreter der Politik zu zugehen, so Emmenecker. Die Unterschriften-Aktion soll auf die Notwendigkeit der Erhaltung der Schwimmbäder aufmerksam machen, um weiterhin eine adäquate Ausbildung zu ermöglichen.„Das Wesentliche ist, dass der Bundestag darauf aufmerksam gemacht wird, dass sich etwas tun muss“, lautet die klare Aussage von Regina Scheuermann. Dies ist bereits erfüllt, da das Quorum von 50 000 Unterschriften erreicht ist und sich damit Politiker über die Situation unterhalten. Konkrete Schritte, wie es weitergehen kann, gibt es allerdings noch keine. Im besten Fall werden Fördertöpfe geschaffen, die den Erhalt der Schwimmbäder sicherstellen.

Eine Konsequenz der angespannten Situation sind die erhöhten Eintrittspreise. Seit dem 1. Mai sind diese um 60 Prozent angehoben worden. Im Gespräch mit Regina Scheuermann wird klar, dass manch Kritiker bei dieser extremen Preiserhöhung auf andere Bäder ausweichen wird. Aktuell ist die Besucherzahl aber konstant und es gibt keine Rückgänge zu verzeichnen. Der überwiegende Besucherteil wird durch Kursangebote der DLRG und Schwimmstunden der Schulen gedeckt. Oft gibt es hier keine anderen Ausweichmöglichkeiten, da andere Bäder dies nicht anbieten oder restlos überfüllt sind. Die Anfragen von Gruppen und Schulen steigen weiter an, da es jetzt schon zu wenige geeignete Schwimmbäder gibt.

Hohes soziales Engagement

Um Kosten einzusparen, leisten die DLRG-Ortsgruppen viele ehrenamtliche Bademeisterdienste. Die Dienste könnten auch von der Gemeinde besetzt werden, allerdings würde dies die Kosten sprengen. Auch wenn es immer schwieriger wird, junge Leute für die Bademeisterdienste zu motivieren, werden diese von den Vereinen besetzt. Das drohende Szenario ist jedenfalls klar: Irgendwann gibt es keine Bäder mehr und damit keine Übungsstätten für die DLRG – und damit auch nicht für Kinder und Jugendliche.

