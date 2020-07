Klangkörper der Kapelle soll erweitert werden

Höpfingen.„Über die Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ der Volksbank Franken sammelte der Musikverein Höpfingen drei Monate lang Spenden für das Projekt „Beschaffung neuer Instrumente“. Ende Mai ging das Projekt erfolgreich zu Ende und es konnten mit 6545 Euro sogar 130 Prozent des Finanzierungsziels erreicht werden. Vom Musikverein Höpfingen waren 5000 Euro angestrebt worden. Die Volksbank Franken beteiligte sich mit einem Betrag von 2500 Euro.

Moderne Notensätze

Der Musikverein Höpfingen ist mit seinen beiden Kapellen kultureller Träger der Gemeinde Höpfingen und repräsentiert diese seit Jahrzehnten auch bei Auftritten auf nationaler und internationaler Bühne. So zählen Auftritte in Höpfingen und ganz Deutschland, aber auch schon mehrere Konzertaufenthalte in den USA, zum jährlichen Programm der Musiker aus Höpfingen.

Um dem Stand eines modernen Blasorchesters weiterhin gerecht zu werden, ist es nun erforderlich, den bestehenden Instrumentensatz zu vergrößern und so den Klangkörper der Kapelle zu erweitern.

Es ist beispielsweise die Anschaffung einer Oboe, Bassklarinette oder auch eines Blechblasinstrumentes angedacht, welche in der Kapelle bisher nicht besetzt werden konnten. Noten für solche Instrumente sind in den modernen und aktuellen Notensätzen bereits seit mehreren Jahren vorhanden und mussten durch andere Instrumente ersetzt werden oder fehlten leider im Klangbild der Stücke.

Freude auf neue Instrumente

Am Probelokal „Musikscheune“ des Vereins konnten nun Generalbevollmächtigter Holger Dörr (gleichzeitig Dirigent der Trachtenkapelle Höpfingen) und Bereichsleiter Sven Niederberger von der Volksbank Franken die offizielle Spendenübergabe an den Vorsitzenden Elmar Kaiser, dessen Stellvertreter Thomas Steinbach sowie an die Dirigentinnen der Jugendkapelle Höpfingen, Kerstin Schuh und Angela Bechtold, vornehmen. Der Musikverein bedankte sich bei allen Spendern, Förderern und Fans des Vereins für die Unterstützung und freut sich auf die neuen Instrumente.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.07.2020