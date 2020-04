Kino-Fans kommen auf ihre Kosten

Höpfingen.Genau 60 Jahre nach der in Gravenbruch bei Frankfurt erfolgten Eröffnung des ersten deutschen Autokinos zieht „Höpfi“ nach – wenngleich „nur“ an zwei Tagen: Anstelle des traditionellen Schlachtfests veranstaltet die FGH 70 „Höpfemer Schnapsbrenner“ am Freitag und Samstag, 15. und 16. Mai, nach aktuellem Stand zwei „Autokino-Abende“ an der Obst- und Festhalle. Der Erlös wird dabei den Walldürner Löwen-Lichtspielen zugute kommen. An den beiden „Open-Air-Kino-Abenden“ könne sich je nach Fahrzeuggröße etwa 50 bis 100 Autos in drei Reihen auf dem Festplatz an der Halle einfinden. „Die Anzahl wird nach oben begrenzt, so wie auch die derzeit gültigen Hygienevorschriften eingehalten werden“, lässt „Schnapsbrenner“-Aktiver Josef Hauk vorab wissen. Die Tonspur wird per Funk übertragen. Eine zehn mal sechs Meter große Leinwand wird mit Steigern aus dem Bestand der Firma Johannes Ott und des Hardheimer Gemeindebauhofs befestigt. „Geplant ist die Aufführung zweier Filme, deren Titel erst kurz zuvor verraten werden“, weckt Josef Hauk bereits Erwartungsfreude und gibt bekannt, „dass kein organisatorischer Aufwand gescheut wird“. Der Vorverkauf startet in Kürze. ad

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.04.2020