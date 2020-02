Kinder zu mehr Bewegung motivieren

Höpfingen.In der vergangenen Woche machte das Präventionsprojekt „Skipping Hearts“ der Deutschen Herzstiftung in der Höpfinger Sporthalle Station. Unter der Anleitung von Sebastian Landeck als Instruktor für „Rope Skipping“ durften die dritten Klassen der Grundschule am Basiskurs teilnehmen. In 90 Minuten wurde den Kindern das Seilspringen im Rhythmus zur Musik vermittelt.

Das Erlernte präsentiert

Im Anschluss wurde das Erlernte Eltern, Lehrern und den Schülern der anderen Klassen präsentiert. Danach durfte jeder selbst das „Rope Skipping“, wie das sportliche Seilspringen auch genannt wird, ausprobieren.

Um Kinder wieder zu mehr Bewegung zu motivieren, hat die Deutsche Herzstiftung das Präventionsprojekt „Skipping Hearts“ initiiert. Denn wer bereits von Kind an einen gesunden Lebensstil (Bewegung und gesunde Ernährung) pflegt, verringert das Risiko, im Alter am Herzen zu erkranken. Dieses zweistufige Projekt wird nun an der Schule Höpfingen fortgeführt. Dazu bekommt die Schule kostenloses Material von der Deutschen Herzstiftung zur Verfügung gestellt.

Ziel ist die Durchführung eines schulinternen Teamwettbewerbs, dem „Skipping Hearts Day“. Dieser soll dann fest in das jährliche Sportprogramm der Höpfinger Schule integriert werden.

Zwei Tage nach dieser Aktion stand schon der nächste Höhepunkt des Schuljahres auf dem Programm. Wie schon seit fast 20 Jahren trafen sich alle Kinder zum Grundschulsporttag in der Sporthalle. Auf sie wartete eine abwechslungsreiche, aber auch anspruchsvolle Bewegungslandschaft an zehn Stationen. Diese wurde morgens von den Viertklässlern gemeinsam mit ihrem Sportlehrer Reiner Paul aufgebaut. rp

