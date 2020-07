Jürgen Kuhn bekam die Landesehrennadel

Berichte, Wahlen und eine besondere Ehrung standen auf der Tagesordnung der Hauptversammlung des TSV Höpfingen.

Höpfingen. Alles etwas anders, aber im Grunde doch wie immer: So lässt sich die Jahreshauptversammlung des TSV Höpfingen beschreiben, die am Samstag unter Berücksichtigung des Hygienekonzepts in der Obst- und Festhalle tagte. Im Zentrum des Abends standen neben den Neuwahlen

...