„Jeden Tag neue Herausforderungen“

Die Corona-Pandemie ist eine Herausforderung und eine besondere Zeit für die Menschen. Das ist auch bei Alois Gerig so. Heute wird das Mitglied des Deutschen Bundestages 65 Jahre alt.

Höpfingen. „Meine Familie ist gesund, meine Mitarbeiter sind gesund, ich bin gesund.“ Das Gespräch mit Alois Gerig dreht sich – wie so viele Gespräche in Zeiten der Pandemie – um eines der wichtigsten Themen dieser Tage: Gesundheit! „Da muss man sich jeden Tag darüber freuen“, sagt Gerig. Der natürlich weiß, dass die Corona-Pandemie viele Menschen in Sorgen und Nöte bringt. „Da geht es um Menschenleben und Existenzen.“ Gerade als Bundestagsabgeordneter weiß er das.

Alois Gerig wurde 1956 in Höpfingen geboren. Nach dem Besuch der Grund- und Hauptschule Höpfingen begann er eine landwirtschaftliche Ausbildung, die 1977 mit der Meisterprüfung endete. 1988 übernahm er den elterlichen Bauernhof auf dem Schlempertshof. Gemeinsam mit der Familie entwickelte er diesen zu einem Ferienbauernhof weiter. Von 1985 bis 2009 war er Geschäftsführer des Maschinenrings Odenwald-Bauland mit mehreren gewerblichen Tochterunternehmen.

Seit 2009 vertritt Gerig als Abgeordneter der CDU den Wahlkreis Odenwald-Tauber, der aus den Landkreisen Main-Tauber und Neckar-Odenwald besteht. 2013 und 2017 wurde er bei der Bundestagswahl als Direktkandidat wiedergewählt. Jeweils mit guten Ergebnissen.

Bei der ersten Wahl war er sogar Stimmenkönig von ganz Baden-Württemberg. Was er als Bestätigung seiner Arbeit für die Menschen im Ländlichen Raum sieht.

Wieder im Alltag dreht sich das Gespräch rasch erneut um Corona. Das Virus hat das Leben vieler Menschen verändert – und es hat auch das Leben des Politikers Alois Gerig verändert. Weggefallen sind etwa die vielen direkten Kontakte, sei es im Wahlkreis oder in Berlin. „Ich bin ein Mensch, der von Begegnungen lebt. Ich bin ein echter Netzwerker, bin mit Kollegen, Ministern und Staatssekretären im engen Austausch. Da kann man viel auf der persönlichen Ebene einbringen. Das ist alles weggebrochen. Ebenso wie die Gespräche mit den Menschen im Wahlkreis.“ Viel sei mit Video- oder Telefonkonferenzen möglich. Mehr als noch vor einem halben oder dreiviertel Jahr denkbar und vorstellbar war – „aber das persönliche Gespräch ersetzt das alles nicht.“

Digitalisierung als Chance

An einem Tag in dieser Woche, erzählt Gerig, war er zwölf Stunden in Video- und Telefonkonferenzen. Von morgens bis abends. „Das ist auf der einen Seite anstrengend, zeigt auf der anderen Seite aber auch, dass wir die nötige Technik haben. Sonst würde vieles nicht gehen!“ In der Digitalisierung sieht der Abgeordnete eine große Chance für den ländlichen Raum. Nicht nur als Wohnort, sondern auch als Arbeitsort. „Wenn sie vieles digital erledigen können, müssen Arbeitnehmer nicht mehr unbedingt zur Arbeit fahren. Das können sie auch von zu Hause aus tun. Die Menschen können dort arbeiten, wo andere Menschen Urlaub machen.“

Zudem sei der Wohnraum auf dem Land im Vergleich zu den Ballungszentren bezahlbar. Und überhaupt Ländlicher Raum: Dessen Wert zeigt sich für den Abgeordneten gerade in Zeiten der Pandemie. „Hier hat man viel Grün, viel Wald. Man kann raus, sich bewegen, die Natur genießen. Ich denke da an die vielen Familien, die nicht so privilegiert sind und vielleicht mit vier Personen und Hund in einer kleinen Wohnung in der Stadt wohnen. Das ist doch dann ein wahrer Segen, wenn man auf dem Land lebt.“

Mit Natur alleine lockt man freilich die Menschen nicht in den Ländlichen Raum. Die Faktoren Digitalisierung und bezahlbarer Wohnraum sind für Gerig nur zwei Punkte eines Pakets. Dazu zählt er etwa auch die Mobilität auf Straße und Schiene oder eine funktionierende Nahversorgung. „Was die in Zeiten von Corona wert ist, war und ist gerade bei den Krankenhäusern vor Ort zu sehen.“

Und der Ländliche Raum bietet für die Zeit nach Corona auch Chancen für den Tourismus. „Nicht alle Menschen werden sofort in alle Länder dieser Welt reisen wollen. Die Wertschätzung für das eigene Land wird zunehmen“, ist Gerig überzeugt. Aber auch hier kommt die Sprache auf die Infrastruktur. Alois Gerig blickt mit einiger Sorge auf die Gaststätten und den Einzelhandel. „Sie leiden in Pandemiezeiten besonders.“ Hier müsse es auch zukünftig ein flächendeckendes Angebot geben. Deswegen sei staatliche Hilfe wichtig und richtig. Hier zahle sich aus, dass Deutschland wirtschaftlich gut dastehe „und seinen Haushalt in Ordnung“ hat. Nur so kann der Staat Hilfe und Unterstützung in diesem Maß anbieten.

Viel Gesprächsbedarf

„Für Situationen wie die Corona-Pandemie gibt es keine Blaupause“, kommt Gerig wieder auf die Arbeit als Abgeordneter zurück. „Jeden Tag gibt es neue Herausforderungen und Rahmenbedingungen. In der Regierung und der Fraktion herrscht viel Gesprächsbedarf. Da gilt es häufig Kompromisse zu finden, denn den Königsweg gibt es oft nicht.“

Zwei Dinge machen ihm mit Blick in die Zukunft Sorgen. Einmal die Mutationen des Virus. Die Ansteckungszahlen gehen nach unten, der Inzidenzwert sinkt, „aber bei den Mutationen ist unsicher, was auf uns zukommt“. Und mehr Tempo wünscht er sich beim Impfen gegen das Virus. Hier ist er aber zuversichtlich, dass mit der Zulassung weiterer Impfstoffe das Versprechen gehalten werden kann, dass bis zum Spätsommer jedem Bürger ein Impfangebot gemacht werden kann. „Ich bin da Optimist.“

Seit Januar 2015 ist Alois Gerig Vorsitzender des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft. Die Wahl erfüllt ihn bis heute mit Stolz und Freude, bekennt er und auch heute spricht er „von einem Hochamt“, das er erreicht hat. Im Ausschuss gibt es natürlich viele Themen, die mit Corona zu tun haben. Etwa die Ernährung regional, national oder global. „Corona hat hier, wie in anderen Bereichen auch, wie mit einem Brennglas aufgezeigt, wo die Probleme liegen.“

Gut neun Monate als Parlamentarier liegen noch vor Alois Gerig. Mit der Wahl scheidet er aus dem Bundestag aus. In dieser Zeit wird er sich weiter mit aller Kraft und voll Leidenschaft für die Bürger seines Wahlkreises einsetzen, sagt er mit Überzeugung.

Und er appelliert an die Menschen, Vertrauen und Geduld in die Arbeit der Regierungshandelnden zu haben. Beim Vergleich mit anderen Ländern schneide Deutschland nicht schlecht ab, „es wurden viele richtige Maßnahmen getroffen“, sagt er.

Die Fränkischen Nachrichten schließen sich den Glückwünschen an und wünschen Alois Gerig alles Gute zum Geburtstag.

