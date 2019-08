Intensive Auseinandersetzung mit der Musik

Die Sommerferien einmal anders verbringen: Die Musikschule „conTakt“ gastiert derzeit mit „Harfissimi“ im Schönstattzentrum Mariengart in Waldstetten.

Waldstetten. Harfenklänge ertönen derzeit im Schönstattzentrum Mariengart in Waldstetten. 18 Mädchen im Alter von neun bis 15 Jahren nutzen die Sommerferien, um an „Harfissimi“, eine Harfenfreizeit für junge Mädchen teilzunehmen. Dieses Projekt findet einmal im Jahr in den ersten beiden Ferienwochen statt – dieses Mal in Waldstetten. Maren Ferber ist diplomierte Musikpädagogin und die künstlerische Leitung der Musikschule „conTakt“. Zusammen mit ihrer Mutter Reinhild Ferber,, die als Ergotherapeutin tätig und Hobby-Harfenistin ist, leitet sie die Harfenfreizeit.

Die Teilnehmerinnen kommen ohne jegliche Vorkenntnisse zu diesem Freizeitprogramm. „Die Schülerinnen erhalten keine Noten im Voraus“, so Maren Ferber. Am ersten Tag lernen sich die Mädchen kennen und proben abends das erste Mal gemeinsam. Mit unterschiedlichen Übungen lernen die Teilnehmerinnen, zuzuhören und zu spüren, was es heißt, in einem Ensemble zu spielen. „Ich bin jedes Mal fasziniert. Die Kinder kennen sich nicht, aber nach spätestens acht Stunden finden sie zusammen, denn sie haben eine Gemeinsamkeit: die Harfe“, erzählt Maren Ferber. Vor neun Jahren fand die erste Ferienfreizeit statt, hauptsächlich mit Kindern aus der eigenen Musikschule. Mittlerweile hat sich das Programm einen Namen gemacht, weshalb auch Kinder von anderen Musikschulen darauf aufmerksam werden. Während viele der Mädchen schon zum zweiten oder dritten Mal dabei sind, nehmen andere zum ersten Mal teil.

Sie fühlen sich einfach wohl

Die neunjährige Katharina aus Gönnheim hat zunächst mit Klavierunterricht begonnen. „Das war mir aber zu langweilig“, erzählt sie. Nachdem sie ihre Mutter von dem Instrument überzeugt hatte, erhielt sie eine Mietharfe. Schließlich kann eine Hakenharfe zwischen 3000 und 4000 Euro kosten, Konzertharfen sogar über 10 000 Euro. Mittlerweile spielt Katharina das Instrument seit eineinhalb Jahren. Sie fühlt sich einfach wohl mit der Harfe, probt jeden Tag fleißig und spielt bei „Harfissimi“ das erste Mal in einem Ensemble.

Mira, zwölf Jahre alt und aus Dallau, fährt zur Probe in die Musikschule nach Bad Rappenau, da es im Umkreis eher wenige Musiklehrer für das ausgefallene Instrument gibt. Sie hingegen ist durch die Fernsehsendung „Klein gegen Groß“ von der Harfe „angesteckt“ worden. Sie hat schon erste Konzerterfahrungen gesammelt und festgestellt, dass die Harfe unter anderem in Schulorchestern sehr gefragt ist, denn: Das Instrument spielen nur wenige. Bei einem Gewicht von 13 bis 40 Kilogramm ist der Transport auch nicht immer leicht.

„Man braucht ein großes Auto und eine Hülle für die Harfe, sonst gehen die Saiten kaputt“, erläutert Katharina. Bei sehr schweren Harfen wird sogar eine Transportkarre benötigt. Beide Teilnehmerinnen sind von dem Instrument begeistert und in einer musikalischen Familie aufgewachsen. Mira kann darüber hinaus Blockflöte und Bratsche spielen. Katharina hingegen wird noch das Geige spielen in der Schule erlernen.

Eine Chance für Mädchen

Doch wie kam Maren Ferber überhaupt auf die Idee, eine Harfenfreizeit anzubieten? „Ich habe als Jugendliche selbst an Musikfreizeiten teilgenommen“, erzählt sie. Dort fand sie die intensive Auseinandersetzung mit der Musik faszinierend und hatte dabei immer viel Spaß. Harfenfreizeiten werden meist nur auf Meisterebene angeboten, deshalb entschloss sie sich, auch jungen Mädchen die Chance zu geben, dieses Instrument zu spielen.

Sie betont, dass es in der Freizeit keine Rolle spielt, ob die Mädchen noch Anfängerinnen oder doch schon fortgeschrittene Harfenistinnen sind. Die größte Herausforderung bestehe darin, das unterschiedliche Leistungsniveau am Ende in einem Ensemble zusammenzufügen. Jeden Tag finden Einzel- und Gesamtproben statt. Schwerpunkt der einwöchigen Kurse ist das Abschlusskonzert, aber auch der Spaß darf nicht zu kurz kommen. Neben den klassischen Proben haben sich die Leiterinnen ein „typisches“ Ferienprogramm überlegt: mit basteln, spielen und Tagesauflügen rund um Waldstetten.

Viel Engagement und Leidenschaft

Dass die beiden Kursleiterinnen viel Herzblut, Engagement, Leidenschaft und Zeit investieren, wird schnell deutlich. Sie verbringen ganze 16 Tage im Schönstattzentrum, haben ihre eigenen Harfen dabei und übernehmen alle Aufgaben: von der Organisation über das Kochen bis hin zum Einzelunterricht. Die Frauen sind 24 Stunden auf Trab und geben alles, um den Kindern eine schöne Woche zu bereiten. Begeistert sind sie von ihrem Probeort, an dem sie zum ersten Mal zu Gast sind. „Wir wurden hier herzlich aufgenommen.“

Das Schönstattzentrum bietet uns für die Freizeit und die Mädchen viel Platz“, so die beiden Ferbers. Sie können sich gut vorstellen, dort im nächsten Jahr wieder mit der Harfenfreizeit an den Start zu gehen.

