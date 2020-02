Insignien der Macht bis Mittwoch in Narrenhand

Höpfingen.In den Endspurt der närrischen Phase ihrer Jubiläumskampagne brach mit ihrer traditionellen Rathaus-Stürmung rund um das „Alte Rathaus“ am Samstag die FG „Höpfemer Schnapsbrenner“ auf.

Nach dem stimmungsvollen Einmarsch mit Untermalung der von Peter Fieger dirigierten Musikkapelle Höpfingen eröffnete Bürgermeister Adalbert Hauck die Zeremonie.

Mit Versen erinnerte er im Hinblick auf die geplante Ansiedlung eines Verbrauchermarkts und den Abschluss der Dorfsanierung daran, dass der Gemeinderat bisweilen auch aktiv tätig wird: „Die FG nimmt den Gemeinderat und auch mich in Sippenhaft, indem es heißt, es wird nix g’schafft. Aber mir schaffe was, soll es heiße, und des könne mir beweise!“

Mithilfe der Gemeinderäte Saskia Dargatz, Daniela Kaiser-Hauk, Ute König, Josef König, Andreas Fürst, Martin Sauer und Helmut Häfner glossierte er das Motto „Höpfi wächst und expandiert – doch ’Wertschaftlich’ bald ruiniert“.

Allerdings sei von „Ultimo“ bald nicht nur in Sachen Neubaugebieten, sondern auch im Finanzhaushalt Höpfingens die Rede: „Der Kämmerer, der ist am Streichen, doch es will einfach nicht reichen!“, hielt Hauck fest.

Doch hier hatte Andreas Fürst einen profunden Tipp auf Lager: Man könne doch dem bisher am Lochbach wildernden Biber das Familienbad als neue Heimat anbieten – schließlich könne man das Bad nicht schließen, wenn das unter Naturschutz stehende Tierchen dort wohnhaft sei.

Dem lebhaften Debattieren setzten die Regenten ein Ende: Ihre Lieblichkeit Silke II., die Kloo vom Guschtels Herbert, und Seine Tollität Uwe I. (Kühner) als Prinzenpaar hielten fest, dass die Gemeinde erst einmal gewisse „Versprechen“ einzulösen habe, bevor man Wünsche äußern könne.

Scherzhaft erinnerte der Prinz an die marode Treppe der Obst- und Festhalle, ehe die Gemeinderäte und der Bürgermeister Frack und Zylinder gegen Latzhose und Gummistiefel eintauschte.

Ihre Aufgabenstellung bestand – mit Spachtel und Kelle – im Bau einer Treppe, was „Peters lustige Musikanten“ mit einem stimmungsvollen Schunkler garnierten und der närrische Hofstaat mit einem dreifach-kräftigen „Schnapsbrenner Helau“ befürworteten.

Gleichsam verkündete Präsident Jürgen Farrenkopf nach dem launigen „Wertschafterate“, dass von einst 18 Ausgehmöglichkeiten zwar nicht mehr viele vorhanden seien, die „Schnapsbrenner“ aber nicht den Kopf in den Sand stecken: Erstmals der begeisterten Öffentlichkeit präsentiert wurde die in 500 Arbeitstunden eigenhändig erbaute, selbstverständlich in Grün und Quetscheblau erstrahlende „Narren-Bar“ (die FN berichteten).

Rathausschlüssel einbetoniert

Bevor der Rathausschlüssel in die Treppe einbetoniert werden konnte, waltete Elferrat Sven Dargatz seines Amtes und holte die Insignien der Macht in närrische Hände. Nach einem Schunkler der Musiker, dem schwungvollen Sturm auf die Bastei und dreifach-kräftigem „Schnapsbrenner Helau“ verlas Vizepräsident er den Schlüsselspruch, ehe Ihre Lieblichkeit Silke II., die Kloo vom Guschtels Herbert, und Seine Tollität Uwe I. (Kühner) sowie das aus Prinzessin Johanna, die Tanzmaus vom Schützehaus (Seufert) und Prinz Ragnar, der Regent über Rhythmus und Takt (Dargatz) bestehende Kinderprinzenpaar das Regiment ergriffen.

Als erste Amtshandlung verkündeten sie die elf närrischen Gesetze, nach denen keiner am Aschermittwoch das Gefühl haben solle, etwas verpasst zu haben.

Anschließend überreichten sie den Helfern, Gönnern und Freunden den Jahresorden, ehe aus vollem Hals die altbekannte Weise „Höpfi – Höpfi – Höpfi“ geschmettert wurde.

