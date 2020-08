In 56 Tagen „Phänomenales“ geschaffen

Die Bauarbeiten am Seniorenzentrum in Höpfingen schreiten weiter zügig voran. Alle Beteiligten feierten am Donnerstag das traditionelle Richtfest.

Höpfingen. Der imposante Bau des Seniorenzentrums in Höpfingen an der B 27 wurde am Donnerstag mit einem Richtfest eingeweiht. Bauherr Udo Schwetlick begrüßte neben dem zukünftigen Betreiber der Einrichtung, der Firma Geras mit Klaus Baier mit Familie, Bürgermeister Adalbert Hauck mit Gemeinderat und eine stattliche Anzahl von Bauarbeitern.

Die traditionellen Worte und Sprüche zum Richtfest übernahm Zimmermannmeister Alex Matt, der die rasche und gute Arbeit von insgesamt nur 56 Arbeitstagen zwischen Grundsteinlegung und Richtfest hervorhob und sowohl den Arbeitern als auch dem Bauherrn für das gelungene Werk gratulierte.

Der Richtfestbaum schwebte am Seil des über dem Seniorenzentrum befindlichen Baukrans. Nach dem Trinkspruch und Hochleben erfolgte das Zerschlagen der Flasche. Die Scherben sollen sowohl dem Bauherrn als auch dem zukünftigen Betreiber des Seniorenzentrums und seinen Bewohnern immerwährendes Glück bringen.

Udo Schwetlick nahm die Feier zum Anlass, der Gemeindeverwaltung mit Bürgermeister Adalbert Hauck an der Spitze und dem Gemeinderat für die gute Zusammenarbeit zu danken. Man werde sich nun auf die Abgabe des Bauantrags für das Seniorenzentrum in Ravenstein in der nächsten Woche konzentrieren und hoffe auf eine ebenso schnelle Genehmigung wie in Höpfingen.

Auch die Zusammenarbeit mit den ausführenden Firmen und vor allem durch die Koordination des Bauleiters Andreas Goldbach sei hervorragend, so dass man plane, das Haus bereits in zwei Monaten an Betreiber Klaus Baier zu übergeben. Vermutlich wird bereits in 14 Tagen der Kran schon wieder abgebaut, danach geht es an die Gestaltung des Außenbereichs. Das ist der weitere Plan, so dass tatsächlich mit der Fertigstellung und Übergabe des Hauses Anfang Oktober zu rechnen ist.

Wichtiges Bauprojekt

Bürgermeister Hauck lobte in seinen Grußworten ebenfalls die gute Zusammenarbeit, um dieses für Höpfingen so wichtige Bauprojekt schnell und effektiv voranzubringen. Dass die Entscheidung für ein Pflegeheim in Höpfingen die Richtige war, zeige sich ihm auch daran, dass es fast täglich Anfragen in der Gemeinde gebe.

Für die Beobachter der Baustelle sei es imposant gewesen, wie sich in den vergangenen 56 Arbeitstagen das Gebäude Tag für Tag höher erhob, und man stets etwas Neues erkennen konnte. Erfreut zeigte sich das Gemeindeoberhaupt auch, dass es trotz der vielen Baufirmen und Menschen auf der Großbaustelle keinen schweren Arbeitsunfall gegeben habe.

Klaus Baier als Geschäftsführer der Betreiberfirma Geras hob hervor, dass er bei den ganzen Planungen im Vorfeld schon große Zweifel hatte, ob das Projekt Höpfingen in dem vorgegebenen Zeitraum durchgeführt werden könne. War jedoch beim Bau in Mudau schon ein hohes Umsetzungstempo vorhanden, so war die bisherige Ausführung in Höpfingen „atemberaubend“. In dreißig Jahren habe er das noch nicht erlebt, so Baier. Er könne den Firmen und Arbeitern für die Bauausführungen nur herzlichst gratulieren und bezeichnete die Gesamtleistung als „phänomenal“.

Möblierung im Oktober

Im Oktober solle mit der Möblierung des Seniorenzentrums begonnen werden, so dass zum 1. November die ersten Bewohner einziehen können. Die bisherigen Anfragen zeigen, dass die Entscheidung, hierher nach Höpfingen zu kommen, die richtige gewesen sei.

Das Gerücht, es gebe bereits keine Pflegeplätze mehr, stimme allerdings nicht. Man werde im November starten, wofür man auch schon das Stammpersonal zusammen habe, und werde dann sukzessiv das Pflegeheim belegen. Interessenten können sich telefonisch oder über das Internet melden und sich darüber informieren lassen. Auch Arbeitsplätze seien noch zu vergeben.

Zu guter Letzt bedankte sich Baier noch einmal bei allen Beteiligten, vor allem bei den Arbeitern und Bauleiter Goldbach, für die schnelle Umsetzung des Projekts.

