Höpfingen.Aus Kirchseeon bei München erhielt der Heimatverein Höpfingen die traurige Nachricht, dass sein Mitglied sowie großer Förderer und Heimatkundler Ludwig Saur am Dienstag, 26. Januar, nach schwerer Krankheit im Alter von 71 Jahren gestorben ist.

Ludwig Saur, oder in Höpfingen auch der „Schusterskarls Ludwig“ genannt (Geburtsjahrgang 1949), ist im Herzen immer ein Höpfinger geblieben, obwohl er seine Heimat nach dem 1968 abgelegten Abitur zur Ausbildung zum Industriekaufmann bei Siemens, dann zum Studium nach Mannheim und hinaus in die Welt verlassen hatte.

Vorliebe für den Dialekt

Nach seinen verschiedenen Wirkungsstätten bei Siemens in ganz Deutschland hatte sich Ludwig Saur nach Eintritt in den Ruhestand 2014 beim Heimatverein Höpfingen gemeldet und seine Mitarbeit angeboten. Eine besondere Vorliebe hatte er zeitlebens schon für den „Höpfemer“ Dialekt und dessen mundsprachlichen Besonderheiten. So bot er sich an, hier Nachforschungen zu betreiben und Listen zusammenzustellen. Allerdings dauerte es nur wenige Tage, bis ihn nach mehreren Gesprächen über Dinge, die man schriftlich für die Nachwelt festhalten sollte, sein Augenmerk auf die Besonderheit der Hausnamen in Höpfingen fiel. Bisher gab es nur eine Liste mit etwa 100 Hausnamen und ihrer vermuteten Herkunft, die vom verstorbenen Heimatforscher Otto Popp zusammengetragen worden war. Ihm fiel auf, dass eine Menge Hausnamen nicht erwähnt wurden, und so packte ihn bald das Fieber zur Erforschung der noch fehlenden Hausnamen.

Ludwig Saur nahm die Liste als Grundlage und verfasste nunmehr für jeden Geburtstagsbesuch des Bürgermeisters bei den Jubilaren über 80 Jahren jeweils eine Zusammenstellung mit den betreffenden Hausnamen, die als zusätzliches Geschenk übergeben wurde, und man im Gespräch die eine neue oder auch falsche Information erfuhr und abänderte. Im Nachgang wurden durch zahlreiche Telefonate, die Ludwig Saur mit den Betroffenen und Jubilaren führte, die Ergebnisse verifiziert und ergänzt.

Zusätzlich rief er fast täglich seine Freunde und alten Bekanntschaften in Höpfingen an und unterhielt sich mit ihnen über seine neusten Errungenschaften und Erkenntnisse. Es stellte sich heraus, dass es niemanden in Höpfingen gab oder gibt, dem alle Hausnamen bekannt waren. Dennoch steuerten viele Helfer reichhaltiges Wissen bei.

Über 380 Hausnamen

So gelang es Saur, über 380 Hausnamen Höpfingens zusammenzutragen, deren Herkunft zu entschlüsseln und auf ihren vermutlichen Ursprung zurückzuführen. Für einige Hausnamen entstand eine ganze Genese, wie sich einzelne Hausnamen aus einem Alten entwickelt haben.

Zusätzlich hatte Ludwig Saur begonnen, die Hausnamen den einzelnen Häusern in Höpfingen zuzuordnen. Dazu diente ihm der alte und erste Lageplan von Höpfingen von 1873. Er suchte und forschte auch nach Hausnamen von Häusern, die heute nicht mehr existieren und in der Zwischenzeit abgerissen wurden. Bis auf wenige Lücken und wenige nicht zu ermittelnde Herkunftserklärungen der Hausnamen hat Ludwig Saur einen unsagbar kostbaren Schatz für die Heimatforschung geschaffen. Alle Hausnamen und ihre Verortung in den einzelnen Straßen mit Hausnummern wurden im Infoheft 2016 des Heimatvereins Höpfingen veröffentlicht.

Diese Tätigkeit mit den Hausnamen war der Beginn, dass Ludwig Saur der Geschichte einzelner Häuser nachging, ihre Besitzer und Bewohner erforschte und die Ergebnisse zusammentrug. Zuletzt war er nun wieder auch mit der Arbeit an der Höpfinger Mundartliste tätig.

Mit Ludwig Saur verliert der Heimatverein Höpfingen nicht nur einen treuen und liebevollen Heimatfreund, sondern auch einen großen Heimatkundler und Heimatforscher, der mit viel Sachverstand, Akribie und Ausdauer seinem Heimatort Höpfingen einen großen Dienst erwiesen hat.

Seine heimatkundliche Arbeit wird zukünftigen Generationen einen unschätzbaren Wert leisten, wenn es einmal darum geht zu ergründen, welche Bedeutung in früherer Zeit die Hausnamen in einem Ort und speziell in Höpfingen hatten. Ludwig Saur hat sich zu Lebzeiten selbst sein größtes Vermächtnis geschaffen.

