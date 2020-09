Im „Heidlein II“ wird fleißig gebaut

Höpfingen.Zu einem imponierenden Neubaugebiet wurde seit dem ersten Spatenstich im November das „Heidlein II“ in Höpfingen, wo zahlreiche Maßnahmen privater Bauherren gegenwärtig immer größere Formen annehmen: Im Delta zwischen Karl-Fürst-Weg und Kosmas-Hauck-Weg wird bereits fleißig gebaut. Baulücken dürften keine entstehen. Dennoch dürfen sich weitere Interessenten in Zuversicht üben: „Der Gemeinderat wird sich bei entsprechender Nachfrage jedoch definitiv mit dem Thema ‚Heidlein III’ befassen“, kündigte Bürgermeister Hauck an. Bild: Adrian Brosch

