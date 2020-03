Honda bleibt auf Dach liegen

Höpfingen.Eine 69-jährige Honda-Fahrerin hat am Donnerstag gegen 7.30 Uhr an der Kreuzung Richard-Kaiser-Straße/Raiffeisenstraße offenbar einen in Richtung Bundesstraße fahrenden Audi übersehen. Durch den Aufprall im Kreuzungsbereich kippte der Honda um und blieb auf dem Dach liegen. Der 37-jährige Audi-Fahrer wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Auskunft der Polizei blieb er jedoch ebenso unverletzt wie die Honda-Fahrerin.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.03.2020