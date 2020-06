Höpfinger leisteten ehrenamtliche Arbeit

Höpfingen/Buchen.Seit Mitte März unterstützt das DRK die Sichtungsstelle der Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen und Mosbach. Auf dessen Anfrage haben auch die DLRG-Ortsgruppen Höpfingen, Königheim und Aglasterhausen ehrenamtliche Arbeit geleistet.

Beim Krankenhaus in Mosbach wurden von insgesamt drei Kräften 64 Stunden der Dienste übernommen. In Buchen waren es vier Kräfte in sechs Schichten aus Königheim. Zehn Dienste übernahm die Ortsgruppe Höpfingen.

Während der Schichten wurden die Helfer durch die Klinik verpflegt. Die Sichtungsstelle war immer von 5.45 bis 22 Uhr besetzt, diese Zeit wurde in zwei Schichten eingeteilt.

Aufgrund der aktuellen Lage muss jeder Patient oder Besucher, der ins Krankenhaus möchte, gesichtet werden. Nach dem Passieren des Sicherheitsdienstes ging es für alle Patienten, Krankentransporte, Rettungstransportwagen und Besucher in das Zelt vor der Notaufnahme. Dort wurde von den Helfern eine Abfrage der Personalien, der Grund des Kommens sowie die Durchführung der Risikoabfrage durchgeführt. Alle diese Daten wurden dokumentiert.

Wichtig ist: Hier hat keinerlei Patientenkontakt stattgefunden, denn die Abfrage erfolgte hinter einem Sichtfenster mittels Gegensprechanlage. Bei jedem Dokument wurden Registriernummern vergeben, damit im Falle einer Corona-Infektion möglichst alle Kontakte nachverfolgt werden können. Wenn kein Risiko bestand, wurden die Patienten an die entsprechenden zuständigen Abteilungen der Klinik weitergeleitet.

Unerkannt und doch helfend zur Seite standen die DLRG-Sanitäter des Bezirks Frankenland im Dienst. Das heißt, die DLRG-Helfer trugen die Dienstkleidung der DRK-Helfer. Dass die DLRG ausgebildetes Personal auch im Sanitätsdienst vorhält, ist den Vorgaben des Wasserrettungsdienstes und des Katastrophenschutzes geschuldet. Personen zum Beispiel durch Taucher oder Rettungsschwimmer zu bergen genügt bei einem DLRG-Rettungseinsatz nicht aus. Es bedarf einer erweiterten Erste Hilfe durch DLRG-Sanitäter. Damit ist vorgesehen, dass die Verunfallten bestmöglich und umfassend versorgt werden. Dazu unterhält der DLRG-Bezirk Frankenland im Neckar-Odenwald-Kreis mit Höpfingen, Königheim, Walldürn, Adelsheim und Schefflenz sowie Mosbach und Aglasterhausen sechs und im Main-Tauber-Kreis mit Freudenberg, Wertheim Tauberbischofsheim und Königshofen vier Einsatzeinheiten. Ebenso stellt der Bezirk einen Wasserrettungszug für den Katastrophenschutz bereit.

