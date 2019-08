Höpfinger bei Weltmeisterschaft der Jungzüchter erfolgreich

Höpfingen.Die Weltmeisterschaften der Jungzüchter fanden am Wochenende in der Gemeinde Stadl-Paura in Österreich statt. 19 Teams mit je acht Startern aus insgesamt zehn Nationen (USA, Kanada, Irland, Belgien, Schweden, Frankreich, Dänemark, Österreich, den Niederlanden und Deutschland) bestritten einen tollen Wettkampf auf dem Gelände des Pferdezentrums.

Enya Farrenkopf und Kathrin Kreuzer (Mitglieder der Höpfinger Pferdefreunde, des Zuchtverband Odenwald-Bauland und aktive Reiter des Zucht- und Pensionsstalls Hilpert-Breunig) konnten sich aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen bei den Deutschen Meisterschaften für die WM qualifizieren und haben diese im WM-Junior-Team erneut unter Beweis gestellt. Beide nahmen zum ersten Mal aktiv an einer Weltmeisterschaft teil. Kathrin Kreuzer konnte 2017 als Ersatzstarter in Kanada schon WM-Luft schnuppern, für Enya Farrenkopf hingegen war es der erste internationale Wettkampf.

Die Weltmeisterschaft, welche komplett in englischer Sprache abgehalten wurde, gliederte sich in vier Einzelprüfungen und eine Teamprüfung: Freispringen (Bewertung von sieben Pferden über den Sprung anhand eines Notenbogens mit sechs Bewertungskriterien), Theorie (Fragekatalog zum Thema Pferdezucht und -haltung), Vormustern (Vorstellung eines zugelosten Pferdes in der Dreiecksbahn an der Hand), Beurteilen (Exterier-Beurteilung von drei Pferden anhand eines Bewertungsbogens mit elf Einzelkriterien) sowie Herausbringen (Putzen und Einflechten eines Pferdes als Teamleistung). Bei jeder Teildisziplin konnten maximal 100 Punkte erreicht werden.

Beim Freispringen konnten Kathrin Kreuzer (70 Punkte) und Enya Farrenkopf (71 Punkte) beide mit ihrem guten Auge und Einschätzungsvermögen überzeugen. In der Theorie mussten aus einem 70-seitigem englischen Fragenkatalog mit vielen Fachbegriffen 25 Fragen einschließlich einer „Jokerfrage“ beantwortet werden. Hier überzeugte Kathrin Kreuzer, erreichte die volle Punktzahl und sicherte sich somit eine hervorragende Platzierung.

Gemeinsam mit weiteren 22 Starten, die ebenfalls die volle Punktzahl erreicht haben, kann sie sich stolz „Weltmeister in der Teildisziplin Theorie“ nennen. Enya Farrenkopf (84 Punkte) erzielte ebenfalls ein hohes Wertergebnis.

Bei der Exterier-Beurteilung war erneut ein geschultes Auge erforderlich. Mit dem richtigen Blick und aufgrund der korrekten Notengebung erreichte Enya Farrenkopf mit 90 Punkten ein ausgezeichnetes Ergebnis, konnte sich als Fünfte einen Platz unter den „Top 10“ sichern und durfte dafür ebenfalls eine Schleife entgegennehmen.

Kathrin Kreuzer war bei dieser Teildisziplin auf stattliche 83 Punkte gekommen.

Beim Vormustern hatten die baden-württembergischen Teilnehmer diesmal das Glück nicht ganz auf ihrer Seite. So wurde Enya Farrenkopf kurz vor Prüfungsbeginn ein anderes Pferd zugeteilt. Ohne große Vorbereitungszeit aber mit Nervenstärke und Ruhe brachte sie ihre Runde in der Dreiecksbahn dennoch ordentlich zu Ende. Kathrin Kreuzer brachte es bei dieser Teildisziplin auf tolle 80 Punkte.

Das Team aus Baden-Württemberg startete dieses Mal in einer ganz neuen Zusammensetzung. Von den acht Teilnehmern hatte lediglich eine Starterin, die im Seniorenteam beim Vormustern mit dem Silbertitel belohnt wurde, schon einmal an einer Weltmeisterschaft teilgenommen. Oft entschied eine falsche oder richtige Theoriefrage beziehungsweise eine geringe Abweichung bei der Beurteilungsnote über mehrere Ranglistenplätze. Umso bemerkenswerter ist es, dass die Nachwuchsstarter in der Teamwertung bei den Junioren einen neunten und die Senioren einen ebenfalls guten elften Platz belegten.

Das intensive Training auf regionalen Lehrgängen und im Zucht- und Pensionsstall Hilpert-Breunig in Höpfingen hat sich also gelohnt. Nicole Palmert-Farrenkopf

