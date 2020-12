„Hausmacher“ an die Tür gebracht

Waldstetten.Für den Gesangverein „Frohsinn“ Waldstetten ist das Wochenende um den Nikolaustag seit Jahrzehnten ein fester Geselligkeitstermin: Im jährlichen Wechsel findet eine Nikolausfeier in der Turnhalle oder eine Nikolausfahrt zu einem Weihnachtsmarkt statt. Dazu sind die Aktiven aus allen Chören und die Partner eingeladen.

In diesem Jahr wollten die Sänger einen Christkindlesmarkt im Schwarzwald besuchen. Nachdem alle Vereinsaktivitäten ruhen müssen, fällt der Verzicht darauf besonders schwer.

„Solche gemeinsamen Unternehmungen sind für den Zusammenhalt und die Stimmung in einem Verein essentiell. Die Vorfreude auf die Fahrten ist jedes mal groß“, weiß der Vorsitzende Herbert Frisch.

Wie in allen Vereinen ist es in Coronazeiten eine Herausforderung für den Vorstand, den Kontakt zu den Mitgliedern nicht abreißen zu lassen und den Verein am Leben zu halten.

Einen Ersatz für die Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt ist schwer zu finden, aber für die zünftige Bratwurst wäre das durchaus möglich. Und so setzten sich Vorsitzender Frisch, und sein „Vize“ Josef Zugelder am Nikolaustag Weihnachtsmützen auf und machten sich persönlich auf den Weg zu allen Sängern. Im Gepäck hatten sie für jeden Aktiven eine weihnachtlich dekorierte Dose „Stedemer Hausmacher Wurst“ mit einem Weihnachtsbrief.

Dieses „Lebenszeichen des Vereins“ erinnerte an die ausgefallene Fahrt in den Schwarzwald und an die vielen vorangegangenen Fahrten, beispielsweise ins Erzgebirge, nach Straßburg, Wiesbaden, Regensburg, Schöntal, Esslingen und viele mehr.

Weiter brachte das Schreiben die Hoffnung zum Ausdruck, dass alle Mitglieder gesund bleiben mögen – und dass man sich im kommenden Jahr irgendwann wieder zur wöchentlichen Singstunde treffen kann.

Die zwölf Sängerinnen des Kinderchores durften sich ebenfalls über Weihnachtspost mit einem großen Schokoladen-Nikolaus freuen. fm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.12.2020