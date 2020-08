Großes Interesse am Seniorenzentrum

Höpfingen.Ein Zusammentreffen des CDU-Gemeindeverbands Höpfingen und der CDU Bürgerliste Höpfingen/Waldstetten fand am Sonntag auf dem Hof der Familie Gerig auf dem Schlempertshof statt. In gemütlicher Runde begrüßte Bürgermeister Adalbert Hauck die Mitglieder zum gemeinsamen Grillabend. Er berichtete vom aktuellen Status der wichtigsten Ereignisse in Höpfingen. Dazu zählt die angespannte Finanzsituation durch die Umstellung auf die Doppik und das in dem Zusammenhang immer wieder hinterfragte Familienbad. Vorschläge wurden erläutert, welche im Laufe der nächsten Tage in Abstimmung mit dem Gemeinderat und der Verwaltungen diskutiert werden. Ziel ist es, das Familienbad zu erhalten und gute Rahmenbedingungen für Vereine und Schulen zu schaffen.

Weitere Themen waren das Seniorenzentrum an der B 27 und das jetzt schon große Interesse daran, gerade von Höpfinger Bürgern. Die Möglichkeit, dadurch in Höpfingen wohnhaft zu bleiben, wurde als „sehr positive Entwicklung“ bezeichnet. Zum Status des Lebensmittelmarkts hieß es, dass noch nicht alle Steine aus dem Weg geräumt und die laufenden Genehmigungsverfahren abzuwarten seien.

Alois Gerig beleuchtete die Corona-Situation auf Bundesebene, die steigenden Fallzahlen und Staatshilfen für Betriebe. Hinzu kamen auch kritische Anmerkungen zu Demonstrationen in Berlin oder Stuttgart. Die Förderung des ländlichen Raums sowie Gerigs Aufgaben als Vorsitzender des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft im Bundestag wurden ebenfalls angeschnitten. Die aktuelle Situation durch die Trockenheit und deren Auswirkungen auf Forst und Landwirtschaft konnte jeder nachvollziehen; Stefan Gerig berichtete über die Lage auf den Feldern und angrenzenden Waldgebieten.

Beim Grillen fanden rege Diskussionen zu den bevorstehenden Landtagswahlen in März 2021 und den darauf folgenden Bundestagswahlen im Herbst statt. ad

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.08.2020