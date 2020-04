Gestohlener Roller mit Unfallspuren gefunden

Höpfingen.Ein entwendeter Roller tauchte am Samstag auf einem Firmenparkplatz in Höpfingen auf. Der Besitzer hatte laut Polizei die Vespa drei Tage zuvor als gestohlen gemeldet. Dann half der Zufall weiter. Der Mann entdeckte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz einer ortsansässigen Firma in der Heidelberger Straße wieder. Allerdings nicht mehr in dem Zustand, in dem es ihm geklaut wurde. Das schwarze Gefährt mit beigem Ledersitz und Mosbacher Kennzeichen wies frische Unfallspuren auf.

Zeugen, die Angaben zu der Person machen können, die den Roller auf dem Parkplatz abstellte, oder den Roller am Osterwochenende sahen, sollen sich bei der Polizei Buchen unter Telefon 06281/9040 melden.

