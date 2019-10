Geschätzter Chronist in Höpfingen und Schweinberg

Höpfingen/Tauberbischofsheim.„Wir fühlen uns in Tauberbischofsheim sehr wohl, aber Höpfingen wird immer meine Heimat bleiben“, sagt Josef Hauck: Obwohl er und seine Frau Edeltrud ihren Wohnsitz Ende 2017 ins Taubertal verlegten, bleibt er doch ein echter „Höpfemer“. Heute feiert er seinen 80. Geburtstag.

In Schule, Kirche, Kommune und Vereinen hinterließ der pensionierte Konrektor ebenso seine Spuren wie als langjähriger Funktionär und aktiver Spieler im Tischtenniskreis. Er trug über 40 Jahren aber auch Sorge dafür, dass die Leser der Fränkischen Nachrichten ausführlich und detailliert über das Geschehen im „Quetschedorf“ informiert waren.

Darüber hinaus berichtete der Jubilar mit unermüdlichem Fleiß und großer Akribie unter dem Kürzel (ck) für die Fränkischen Nachrichten über unzählige Veranstaltungen in der Region.

Geboren am 14. Oktober 1939 in Höpfingen, legte er 1959 das Abitur ab und bereitete sich bis 1961 am pädagogischen Institut Heidelberg auf den Beruf des Lehrers vor. Nach Stationen in Hollerbach, Waldstetten, Rippberg und Hardheim wechselte er 1980 nach Höpfingen, wo er als Konrektor der Grund- und Hauptschule bis zur Pensionierung im Sommer 2003 mit großem Feingefühl viele pädagogische Akzente setzte. Zwischen 1973 und 2003 war er zudem Beratungslehrer für die Grund-/Hauptschulen in Hardheim, Walldürn, Gerichtstetten und Rippberg.

Sein privates Glück fand er bei seiner aus Steinbach bei Külsheim stammenden Frau Edeltrud, die er 1964 heiratete und mit der er vier Kinder groß zog. An Hobbys nennt der Jubilar neben seiner Familie und Schach vor allem Sport und besonders Tischtennis: Zwischen 1969 und 1991 leitete Hauck, dem unter anderem die Goldene Ehrennadel des Badischen Tischtennisverbands verliehen wurde, die Tischtennis-Abteilung des TSV Höpfingen, wirkte von 1971 bis 1995 als Staffelleiter der Tischtennis-Kreisliga und der Kreisklassen Buchen, als Sportwart und zwölf Jahre lang als Staffelleiter der Bezirksliga Ost. Ab 1969 bekleidete Hauck das Amt des Pressewarts im Tischtenniskreis Buchen.

In den 70er Jahren verdiente sich Josef Hauck als freier Fußballberichterstatter der FN etwas dazu. Mit dem Moped ging es sonntags über die Dörfer, um am Spielfeldrand die aktuellen Informationen zu sammeln, die er danach im Sonntagsdienst für die Montagsausgabe verarbeitete.

Aus dieser kleinen Nebenbeschäftigung heraus entwickelte sich Josef Hauck sehr schnell zum freien Mitarbeiter der Fränkischen Nachrichten. Im ganzen Altkreis Buchen war er unterwegs, aber besonders viel haben ihm seine Heimatgemeinde Höpfingen sowie der Hardheimer Ortsteil Schweinberg zu verdanken. Als stetiger Ortschronist sorgte er über Jahrzehnte dafür, dass sich die interessanten Neuigkeiten über die FN im ganzen Altkreis Buchen und darüber hinaus verbreiteten. Die Redaktion schätzt ihn als ungewöhnlich schnellen, präzisen, zuverlässigen und interessant schreibenden Journalisten, auf den man sich immer 100-prozentig verlassen kann.

Inzwischen beschränkt er seine journalistische Tätigkeit eher auf eine Handvoll Termine, ist aber nach wie vor ein Garant für stets solide, heimatverbundene und informative Berichterstattung.

Auch im Fußballsport – als Ehrenmitglied des TSV Höpfingen – sowie im Musikverein Höpfingen, dessen Vorsitzender er zeitweilig war, und in der Höpfinger Vereinslandschaft sowie nicht zuletzt im kirchlichen Bereich erwarb er sich große Verdienste: Als Organisator des Luftballonwettbewerbs am „Quetschefescht“ von 1988 bis 2005, Gemeinderat zwischen 1971 und 1975, Kommunionhelfer und Firmvorbereiter war Josef Hauck ein unermüdlicher Aktivposten, der von seiner ebenfalls sehr rührigen Gattin stets allen Rückhalt genoss: Edeltrud Hauck gründete beispielsweise die Höpfinger Spinnstube und war maßgeblich an der Errichtung des Heimatmuseums „Königheimer Höflein“ beteiligt.

Zum 80. Geburtstag gratulieren Josef Hauck, der als stolzer Großvater auch viel Freude an seinen Enkelkindern hat, neben Gattin Edeltrud, den Kindern mit Familien sicher auch zahlreiche Freunde und langjährige Wegbegleiter. Zu diesen zählen gleichsam die Fränkischen Nachrichten, die sich den Glück- und Segenswünschen anschließen. ad

