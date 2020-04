Gesang spielte eine große Rolle für ihn

Höpfingen.Nach längerer Erkrankung ist im Alter von 67 Jahren Karl Hauk gestorben, der nicht nur in Höpfingen über einen großen Bekanntenkreis verfügte.

Geboren 1952 als Sohn einer kinderreichen Landwirtsfamilie, verbrachte er sein ganzes Leben in seiner Heimatgemeinde, wo er sich vor allem im Gesangverein 1861 engagierte: Nachdem er 1982 als Sänger beigetreten war, sang er im 2. Tenor und erwies sich als wertvolle Stütze des Klangkörpers.

Im Verein eingebracht

Auch im Vorstand brachte er sich mit ein: Zwischen 2000 und 2015 verantwortete er als Notenwart des Männerchors und des gemischten Chors den musikalischen Fundus der Sängerfamilie. Außerdem wurde Karl Hauk auf Vereinsebene sowie vom Badischen Chorverband für 25 Jahre Aktivität ausgezeichnet und zum Ehrenmitglied ernannt. Nicht nur mit seiner warmen und kraftvollen Stimme sowie seiner organisatorischen Tätigkeit brachte er sich ins Gemeindeleben ein. Auch bei Veranstaltungen wie den zahlreichen Auftritten der „Lochbachlerchen“ war er stets präsent.

Neben dem Gesang spielte ein weiteres Hobby eine tragende Rolle im Leben des Verstorbenen: Großes Interesse hatte Karl Hauk an der Geschichte und Lebensweise der Indianer. Unter dem Namen „Butterfly Charly“ und in indianischer Tracht nahm er auch überregional an zahlreichen Indianerlagern und Treffen teil, wo er sein beachtliches Fachwissen gern weiter gab. ad

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.04.2020