Gerhard Klotzbücher geehrt

Waldstetten.Geselligkeit und das gemeinsame Miteinander sind beim Gesangverein „Frohsinn“ Waldstetten untrennbar mit der Sangestätigkeit verbunden. Dies wurde auch bei der Nikolausfeier in der Turnhalle deutlich. So luden in der zweiten Jahreshälfte das Ehrenmitglied Heinz Killian anlässlich seines 75. Geburtstages und die langjährige Sängerin Anneliese Hartmann zu ihrem 70. Geburtstag jeweils zu Vesper und gemütlichem Beisammensein nach der Singstunde ein. Vorausgegangen waren jeweils kurze Ständchen zu den Geburtstagen unter der Leitung von Michael Henn, bei denen Vorsitzender Herbert Frisch die Verdienste der Jubilare würdigte.

Heinz Killian, der bereits seit annähernd 60 Jahren beim „Frohsinn“ singt, hat von 1971 bis 1991 die Aktivitäten des Vereins als Schriftführer festgehalten und gleichzeitig acht Jahre lang das Amt des Kassenwarts wahrgenommen. Seit 1995 übt er ununterbrochen das Amt des Kassenprüfers aus. „Vor 15 Jahre war er der erste, der vom neu gegründeten gemischten Chor ein Ständchen bekommen hat“, so der Vorsitzende rückblickend.

„Engagierte Frauenpower“

Die Gründung des gemischten Chors im Jahr 2003 ermöglichte es Anneliese Hartmann, ihre Freude am Singen in der Gemeinschaft auszuüben. „Mit engagierter Frauenpower gestaltest du das Vereinsleben bei vielen Anlässen erfrischend mit, sei es bei Festen, der närrischen Singstunde oder anderen Organisationsaufgaben“, so Herbert Frisch anerkennend, der auch ihre Aktivitäten beim Kinder- und Frauenturnen sowie bei der Fastnachtsgesellschaft hervorhob.

Traditionell wird beim „Frohsinn“ an Nikolaus eine Feier im jährlichen Wechsel mit einer Nikolausfahrt durchgeführt. In diesem Jahr stand bei dem geselligen Beisammensein in der Turnhalle neben verschiedenen weihnachtlichen Gedichten, Vorträgen, gemeinsam gesungenen Liedern und einem Rückblick in Bildern auch die nachträgliche Ehrung von Gerhard Klotzbücher auf dem Programm. Er wurde für 40-jähriges Singen vereinsintern und vom Badischen Chorverband ausgezeichnet. Bevor die Urkunden übergeben wurden, ging Vorsitzender Frisch in seiner Ansprache besonders auch auf die Tätigkeit des Jubilars als stellvertretender Vorsitzer des Vereins von 1998 bis 2008 ein und erinnerte an seine fachlichen Fähigkeiten in Sachen Metall, die dem Verein bei vielen Gelegenheiten zu Gute kamen. HF

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.12.2019