Fußball, Volleyball und Festbetrieb satt

Höpfingen.Das viertägige Sportfest des TSV Höpfingen wird am Freitag, 26. Juli eröffnet. Nach D-Junioren-Fußball und der Elfmeter-Gaudi, zu der sich Fan-Clubs, Freizeit-und Stammtisch-Teams anmelden können, feiert der TSV zum fünften Mal die erfolgreiche „SportsParty“ im großen Festzelt am TSV-Sportgelände. Hierbei mixt DJ Tommy tollen Party-Sound und die TSV-Crew frische Cocktails.

Am Samstag sorgt erstmals die „VolXX LIGA“ mit ihrem breiten Repertoire aus Pop, Rock, Schlager und volkstümlichen Partyhits für ausgelassene Stimmung im großen Festzelt. Modernster Sound gepaart mit einer Bühnenshow versprechen einen kurzweiligen Partyabend für Jung und Alt.

Bereits am frühen Nachmittag dürfen sich die Besucher auf Junioren-, Senioren- und AH-Fußball sowie das traditionelle Volleyball-Mixed-Turnier für Freizeitmannschaften freuen, das bereits zum 21. Mal ausgetragen wird.

Der Sportfest-Sonntag bietet bereits am Vormittag Bambini- und Junioren-Fußball sowie Beach-Volleyball bevor es ab 12 Uhr Mittagstisch im „TSV-Biergärtle“ gibt. Am Nachmittag können sich die Besucher auf spannende Fußballspiele der Seniorenmannschaften des TSV Höpfingen freuen. Am Sonntagabend haut Alleinunterhalter Klaus Tippl in die Tasten und sorgt mit seinem Keyboard für Stimmung im TSV-Biergarten.

Nach dem Mittagstisch am Montag, 29. Juli, zu dem auch Firmen willkommen sind, steht ab 14 Uhr alles im Zeichen der Kinder. Kunterbunte Spiele, Karussell, Hüpfburg und viele weitere Überraschungen erwartet die Kids beim allseits beliebten „Kinder, Keks & Kaba“.

Ab 17.30 Uhr stehen sich Fußballmannschaften vieler regionaler Firmen beim 21. Kleinfeldturnier gegenüber, bevor das Fest im „Biergerdle“ ausklingt. ad

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.07.2019