„Fußball-Budenzauber“ am Wochenende in der Sporthalle

Höpfingen.Für Freunde des Hallenfußballs ist am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Januar, wieder „Fußball-Budenzauber“ in der Sporthalle angesagt.

Das von der Jugendabteilung des TSV durchgeführte Bernhard-Hauk-Gedächtnis-Turnier und Spielfest startet samstags um 9.30 Uhr und findet an beiden Tagen statt.

Spieler- und Fan-Party

Das von der TSV-Fußballabteilung veranstaltete Gottfried-Gerig-Gedächtnis-Turnier für Seniorenteams gestaltet sich am Samstag ab 16.30 Uhr als Abend-Event mit anschließender Spieler- und Fan-Party im Foyer der Sporthalle.

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Nachwuchsfußballer auf von Christel Hauk gestiftete Spielermedaillen und Siegerpokale freuen. Die Senioren kämpfen traditionell um den von Martin Gerig gestifteten Wanderpokal.

Programm

Samstag: C-Junioren-Turnier von 9.30 bis 12.30 Uhr mit: JSG Sportfreunde Schneeberg, JSG Erftal I und II, JSG Buchen/Hettingen, JSG Altheim/Schlierstadt/Götzingen und TSV Höpfingen. D-Junioren-Turnier von 13 bis 16 Uhr mit TSV Tauberbischofsheim, JSG Erftal, TSV Buchen, voraussichtlich JSG Walldürn, TSV Buchen und TSV Höpfingen.

Ab 16.30 Uhr agieren sieben Teams beim Gottfried-Gerig-Gedächtnis-Turnier: In Gruppe A spielen SpG Rippberg/Wettersdorf/Glashofen, TSV Mudau sowie TSV Höpfingen I und III, in Gruppe B FC Schweinberg, SV Seckach und TSV Höpfingen II. Es folgen nach Hoffnungsrunde und Endrunde gegen 20 Uhr das Spiel um Platz drei und danach das Finale.

Bei der Siegerehrung werden wieder der Torschützenkönig, der beste Hallenspieler sowie der beste Torwart Sonderehrungen erfahren.

Sonntag: E-Junioren-Turnier von 10.30 bis 13.15 Uhr mit FC Hettingen, TSV Buchen, Spvgg. Hainstadt, Eintracht Walldürn, TV Hardheim und TSV Höpfingen. Bambini-Spielfest von 14 bis 17 Uhr. Änderungen sind bei allen Altersgruppen noch möglich.

Erneut rollt der Hallenball in Höpfingen am Samstag, 25. Januar: Dann treten von 10 bis 15.30 Uhr F-Junioren-Mannschaften beim F-Junioren-Spieltag des Fußballkreises Buchen als Fortsetzung des Bernhard-Hauk-Spielfestes in Aktion.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.01.2020