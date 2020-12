Für die einen ist es Konkurrenz, für die anderen eine Bereicherung

Höpfingen.Nachdem einige private und gewerbliche Baugesuche in Höpfingen und Waldstetten sich als reine Formalien verstanden und allesamt einstimmig genehmigt wurden, beschäftigte sich der Höpfinger Bauausschuss am Montag zum wiederholten Mal mit der geplanten Errichtung eines Verkaufscontainers für abgepackte Lebensmittel. Hauptsächlich in Anbetracht des Standorts in der Heidelberger Straße 49a und damit unweit des Netto-Markts führte das Gesuch zu einigen Diskussionen.

„Vor allem angesichts unserer jahrelangen Bemühungen für einen Verbrauchermarkt vor Ort erscheint es verwunderlich, dass ein solches Projekt unmittelbarer Konkurrenz ausgesetzt wird, bevor es überhaupt eröffnet“, merkte Thomas Greulich kritisch an.

Bürgermeister Adalbert Hauck und Andreas Fürst sahen das anders und befürchteten keine Rivalitäten, sondern sahen darin eher eine Ergänzung und Bereicherung des Supermarkt-Angebots.

Knappes Ergebnis

Gemeinderätin Ute König sprach sich für den hohen Wert und die Beliebtheit regionaler Lebensmittel – es handelt sich um einen Direktvermarkter, der eigene Erzeugnisse über Automaten feilbieten möchte – aus. Paul Hauk schlug einen „zentrumsnäheren Standort auch im Sinne älterer Bürger“ vor. Am Ende stimmte das Gremium mit fünf Ja-Stimmen und drei Nein-Stimmen dem Vorhaben zu, wobei Bürgermeister Hauck auf die noch ausstehende Ansicht der Fachbehörden hinwies. ad

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.12.2020