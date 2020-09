„Flurbereinigungprobates Mittel“

Höpfingen/Schlempertshof.„Land in Sicht“ ist auf dem Schlempertshof: Nachdem das Baugesuch einer Viehstallung für erhitzte Gemüter gesorgt hatte, konnten sich die beiden Landwirtsfamilien einigen. Ein möglicher Ausweg könnte in einer Flurbereinigung bestehen, über die der Höpfinger Gemeinderat am Montag debattierte.

Auf dem Schlempertshof trete der deutschlandweit äußerst seltene Fall ein, dass zwei benachbarte landwirtschaftliche Betriebe sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Ausrichtung gegenseitig in ihrer Entwicklung und Ausbreitung behindern. „Um beide Betriebe weiterhin expandieren und gedeihen zu lassen, erscheint die Flurbereinigung als probates Mittel“, betonte Bürgermeister Adalbert Hauck.

Intensive Gespräche

Wie er verdeutlichte, führten intensive Gespräche mit dem Flurbereinigungsamt zu einer von beiden Parteien notariell unterschriebenen Vereinbarung.

„Sollte die Flurbereinigung wider Erwartens doch nicht kommen, finden die Beteiligten daher auch eigenständige Lösungen“, gab Hauck bekannt und informierte, dass weder auf Höpfingen noch auf die beiden Familien Kosten zukämen. Allerdings stelle der Gesetzgeber einige Bedingungen auf, zu der eine Bürgschaft über den ökologischen Mehrwert gehört: Ein Prozent der 53 Hektar umfassenden Verfahrensfläche – damit 53 Ar – sei dahingehend aus der Einlage oder durch Zukauf in der Flurneuordnung bereitzustellen. Auch die bei Flurneuordnungen weithin übliche Übernahme gemeinschaftlicher Anlagen inklusive öffentlicher Feld- und Waldwege falle dann in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde, was wiederum Gemeinderat Paul Hauk zu einer Rückfrage behufs der Kosten animierte.

Bürgermeister Hauck bezifferte den Zuschuss auf 80 Prozent; der Rest der Summe bleibe zwar frei, werde aber von den Teilnehmern getragen. „Höpfingen steht nicht in der Bringschuld – im Gegenteil profitiert die Kommune sogar von der Maßnahme, weil das Geld in eine bessere Infrastruktur fließt“, betonte er.

Gemeinderat Helmut Häfner begrüßte den Plan und begründete ihn mit der Wichtigkeit, zwei Unternehmen weiterhin am Leben zu erhalten, sah jedoch die oberste Priorität darin, die Gemeinde nicht weiter zur Kasse zu bitten.

Mit zwei Enthaltungen sprach sich das Gremium für die Flurbereinigung sowie die Übernahme der Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht der gemeinschaftlichen Anlagen aus.

