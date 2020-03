„Fit durch den Tag!“

Höpfingen.Die DLRG-Jugend Höpfingen veranstaltete am vergangenen Samstag eine Sport-Aktion mit etwa 20 Teilnehmern in der Sporthalle in Höpfingen.

Dort wurden mehrere Stationen aufgebaut: Angefangen von einer Rutsche aus Bänken, über Schwingseile bis hin zu einem Hindernisparcours war für die Teilnehmer einiges geboten. Der Höhepunkt der Stationen war der Hindernisparcours, denn die Kinder konnten in diesem mit einem „EzyRoller“ fahren.

Nach den verschiedenen Stationen wurde der Tag mit klassischen Spielen, wie beispielsweise Brennball und Kettenfangen, abgeschlossen.

Währenddessen wurden die Kinder mit Getränken versorgt und in den Pausen gab es dazu eine kleine Stärkung mit Obst und Gemüse.

