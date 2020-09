Fiederlein folgt auf Bender

Höpfingen.Ein fliegender Wechsel an vorderster Front findet im Höpfinger Rathaus statt: Nachdem Haupt- und Bauamtsleiterin Lisa Bender zum 1. Oktober eine Stelle im Heilbronner Raum antritt und derzeit noch ihren Resturlaub in Anspruch nimmt, wurde in Christina Fiederlein (links) eine „interne Lösung“ gefunden. „Wir haben das Know-how im Haus“, freute sich Bürgermeister Adalbert Hauck, der die neue Hauptamtsleiterin am Montagabend vorstellte. Lisa Bender hatte die Gemeinde Höpfingen auf eigenen Wunsch nach rund dreijährigem Intermezzo verlassen; seinerzeit hatte sie die Nachfolge des langjährigen Hauptamtsleiters Günter Bechtold angetreten. Bild: Adrian Brosch

