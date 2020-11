Feier zum Volkstrauertagabgesagt

Höpfingen.Aufgrund der weiterhin angespannten Pandemielage und den daraus resultierenden Coronabeschränkungen ist in diesem Jahr die Durchführung des Weihnachtsmarktes, so wie er in Höpfingen seit Jahren jeweils am Samstag vor dem 1. Advent stattfindet, nicht möglich.

„Gerade das dicht gedrängte Zusammenkommen und -stehen macht den besonderen Flair des Höpfinger Weihnachtsmarkt aus“, ließ Bürgermeister Adalbert Hauck wissen. Dies könne in der Pandemielage jedoch gerade nicht stattfinden (die FN berichteten).

„Das ist für alle zwar sehr bedauerlich, aber die Beteiligten sind guten Mutes, dass 2021 alles wieder in gewohnten Bahnen stattfinden kann“, so Hauck.

Kein Skibasar

Im Vorfeld war bereits vom Förderverein „Große Sporthalle“ der traditionelle Skibasar abgesagt worden.

Da bei der Seniorenfeier der Gemeinde Höpfingen neben kurzen Programmpunkten gerade das Zusammenkommen inklusive persönlicher Gespräche und gemeinsamem Singen wichtige Bestandteile sind, muss 2020 auch darauf verzichtet werden. Auch hier ist an ein Wiederbeleben 2021 gedacht. ad

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.11.2020