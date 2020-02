„Faschenochtsball“ ein Höhepunkt für die Trachtenkapelle

Höpfingen.„Peters Lustigs Musikanten“, besser bekannt als die Trachtenkapelle Höpfingen, sind über die Faschenochtszeit sehr aktiv. Bei den Umzügen begleitet sie die Fastnachtsgesellschaft „Höpfemer Schnapsbrenner“ als „Schnapsbrenner Kapelle“, sie gestalten die Prunksitzung der FGH70 musikalisch mit Tuschs, sowie Einzugs- und Auszugsmusik oder auch mal treffenden musikalischen Umrahmungen zu einzelnen Auftritten auf der Bühne und auch beim Rathaussturm ist die Kapelle mit dabei.

Doch das Highlight des Musikverein Höpfingen ist in jedem Jahr sein eigener Faschenochtsball: So spielten die Musiker am Faschenochtssamstag für sechs Stunden auf ihrem „Latzhosen- und Kittelschörzball“ auf.

Unter der Leitung des Dirigenten Peter Fieger gestaltete der Musikverein Höpfingen traditionell seinen eigenen Faschenochtsball in der Obst- und Festhalle Höpfingen.

Das Liederrepertoire wurde, wie immer, neu für den Ball zusammengestellt. Und so war für jeden etwas dabei, ob Faschenochtslieder, Partyhits, Schunkler oder auch alte Klassiker. Die vielen Besucher schwangen stundenlang das Tanzbein. Für die treffenden Erläuterungen sorgte Horst Kuhn, der zusammen mit seinem langjährigen Gesangskollegen Günter Schmitt, die Kapelle auf der Gesangsstimme begleitete. Auch die Nachwuchssänger der Kapelle – Sophia Kuhn, Lukas Kuhn und Dennis Weinlein – gaben ihr Bestes. Doch es gab nicht nur etwas für die Ohren, auch für die Augen war etwas geboten, drei Garden der FGH70 zeigten noch einmal ihre Tänze.

Mit vielen Zugabe Rufen der Gäste beendete die Kapelle nachts den Ball und freut sich schon auf das nächste Jahr.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.02.2020