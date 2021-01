Erstes Ziel: Pflegeheim in Neunkirchen

Mosbach/Höpfingen.Mit dem Start des Kreisimpfzentrums (KIZ) am Freitag machte sich auch ein Mobiles Impfteam des KIZs auf den Weg, welches von Norbert Streckert, stellvertretender Einsatzleiter der DLRG-Ortsgruppe Höpfingen, im DLRG-Bus chauffiert wurde (wir berichteten).

Das erste Ziel der Truppe, bestehend aus den beiden Medizinischen Fachangestellten Carmen Streib und Kirsten Geiger, sowie Arzt Dr. Hans-Ulrich Prommer und Dokumentationsassistentin Kathrin Reinhold, war der Domus Cura-Pflegepark „Glück im Winkel“ in Neunkirchen. In den nächsten Tagen wird das „Cura Sana Pflegeheim“ in Obrigheim und das „Seniorenzentrum Katharina von Hohenstadt“ in Limbach angefahren. Die personelle Besetzung varriiert hierbei. mg

