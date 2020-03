Einzugstermin wohl Anfang 2022

Höpfingen.Nachdem der Höpfinger Gemeinderat als eine der letzten Maßnahmen der Stadtsanierung im April 2019 den Abriss zweier leerstehender Häuser in der oberen Hauptstraße beschloss, rollten im August die Bagger an. Es entstand eine Freifläche, die in absehbarer Zeit gefüllt wird: Anstelle der früheren Metzgerei Sauer wird ein Mehrfamilienhaus mit nach aktuellem Stand 14 barrierefreien Wohnungen entstehen.

„Altersgerechter Standard“

Wie Eugen Fromm als Geschäftsführer der Firma HF-Bauträger GmbH aus Buchen bekannt gibt, verstehen sich die Wohnungen als Angebot speziell für ältere Mitbürger. In diesem Zusammenhang spricht er von einem „altersgerechten Standard mit Aufzug und Tiefgarage“ und einem „soliden wie hochwertigen Ambiente“. Vorgesehen seien dahingehend auch Penthouse-Wohnungen mit großzügigen Dachterrassen.

Die Größe der Wohnungen liegt zwischen 50 und 110 Quadratmetern in verschiedenen Grundrissen – aus klarem Grund: „Wir möchten mit unserem Projekt sowohl Alleinstehenden als auch Ehepaaren oder Familien begegnen“, erklärt Fromm den Fränkischen Nachrichten und lässt wissen, sowohl Wohneigentümern als auch Kapitalanlegern die Wahl zu lassen.

Der aus derzeitiger Sicht frühestmögliche Einzugstermin könnte Anfang 2022 sein; mit einem Baubeginn „noch Ende 2020“ sei dahingehend zu rechnen.

Die Verwaltung begegnet dem Gebäude mit offenen Armen. So signalisiert Bürgermeister Adalbert Hauck auf Rückfrage, dem Projekt mit positiven Gedanken zu begegnen.

„Es handelt sich um ein allgemein begrüßenswertes Vorhaben, das sich zudem durch den zeichnerisch gut gelösten Flachdachbau hervorragend in die bestehende Umgebung einfügt“, schildert das Gemeindeoberhaupt und spricht von einer für Senioren „optimalen Lösung zwischen eigener, nach dem Auszug der Kinder oder dem Tod des Partners über die Jahre zu groß gewordener Wohnung und einem klassischen Altersheim oder betreutem Wohnen“.

Außerdem sei das Mehrfamilienhaus eine Antwort auf ein Problem, das gerade in Höpfingen während den vergangenen Jahren deutlich zu spüren gewesen war: „Einige ältere Höpfinger mussten ihr Heimatdorf mangels örtlicher Alternativen schweren Herzens verlassen“, betont der Bürgermeister Adalbert Hauck. ad

