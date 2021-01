Einzig das 2017 sanierte Kapellchen steht offen

Waldstetten.Aus aktuellem Anlass erinnern die Fränkischen Nachrichten an normalerweise umtriebige Orte des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens, die Corona-bedingt derzeit ruhen.

In diesem Kontext sei auch an das Waldstettener Schönstattzentrum „Mariengart“ erinnert, das normalerweise von Gläubigen aus dem näheren und weiteren Umfeld gern und rege aufgesucht wird.

Wie Schwester M. Elena Karle einräumte, seien die vielfältigen gesellschaftlichen und spirituellen Angebote derzeit nicht durchzuführen. Auch an die sonst regelmäßigen Besuche christlich orientierter Gruppen wie Kolpingsfamilien und Altenwerke sei gegenwärtig nicht zu denken. „Ich freue mich zugegeben sehr auf den Normalbetrieb, doch ist eine terminliche Prognose dazu sehr schwer aufzustellen. Vielleicht kann es Ende Februar weiter gehen, aber wir müssen die Regelungen abwarten“, merkt sie an und verweist auf das für den öffentlichen Verkehr geschlossene Haupt- und Gästehaus der im September 1982 eingeweihten Glaubensstätte, in der aktuell auch keine Gottesdienste stattfinden.

Einzig das 2017 sanierte Kapellchen stehe für das private Gebet offen, wenngleich sich zur Sicherheit maximal fünf Personen darin aufhalten mögen. Auch für Seelsorgegespräche stehe die im Oktober 2019 als Nachfolgerin von Schwester M. Rosa Grüner und Schwester Marie-Gudrun Glückert eingeführte Leiterin des Zentrums den Gläubigen zur Verfügung. „Das kann aber nur einzeln und nach telefonischer Voranmeldung geschehen“, lässt sie wissen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.01.2021