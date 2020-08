Einige Bänke sind schon renoviert und verschönert

Höpfingen.Für Furore sorgt die Bankaktion des Musiker- und Künstlerstammtisches schon jetzt in der Bevölkerung Höpfingens. Obwohl schon viel geschaffen worden ist, trafen sich am vergangenen Samstag die Mitglieder des rührigen Stammtisches um Josef König und Jürgen Kuhn, um weiter an „ihren“ Bänken zu arbeiten, sie zu renovieren und zu verschönern. Schon die Vergabe der Bänke zur Restauration ging zügig über die Bühne. Jetzt sind schon einige Bänke komplett fertig gestellt. Darunter befindet sich eine von Walter Hilpert neu gebaute Bank, die einen besonders schönen Ort zum Aussichtspunkt Nr. 1 im südöstlichen Gebiet Höpfingens macht. Nicht nur Musiker und Künstler des Stammtisches beteiligen sich an dieser Aktion: Mit dabei sind auch die Männersportgruppe „HoppAuf“, HB-Forst um Nico Hauck und Sebastian Bayer, Badminton und die Jugendmusikkapelle Höpfingen.

Alle sind voller Elan und Tatendrang dabei, um bis zum 6. September fertig zu sein. An diesem Tag nämlich werden die Akteure an „ihrer“ Bank Musik und Kunst zum Besten geben und freuen sich schon jetzt auf eine große Zahl von Spaziergängern oder Radfahrern, die nicht nur diese besondere, nahezu einmalige Aktion erleben, sondern auch die schöne Gegend um Höpfingen mal wieder erkunden wollen – natürlich immer unter Einhaltung der g Corona-Hygieneregeln. ad

Info: Zur Vorbereitung dieses Tages treffen sich die Stammtischmitglieder am Dienstag, 25. August, um 19.30 Uhr im Restaurant Schmitt.

