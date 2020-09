„Einen tragbaren Kompromiss gefunden“

Höpfingen.Erstmals seit März 2013 erhöht werden die Wasser- und Abwassergebühren der Gemeinde Höpfingen: Wie der Gemeinderat am Montag anordnete, steigt die Schmutzwassergebühr (Abwasser) auf 2,50 Euro pro Kubikmeter; die Niederschlagswassergebühr wurde auf 38 Cent pro Quadratmeter festgesetzt. Die Wasserverbrauchsgebühr (netto) beläuft sich auf 3,95 Euro pro Quadratmeter; die Grundgebühr wird je nach Zählergröße erhoben. Die Gebühr für den Münzwasserzähler beträgt 6,60 Euro pro Kubikmeter statt bisher 6,47 Euro.

SPD-Fraktionssprecher Thomas Greulich berief sich auf einen „nach mehreren Beratungsrunden gefundenen tragbaren Kompromiss“ und stellte den unveränderten Verbrauchspreis für Wasser als Pluspunkt hervor. Trotz Erhöhungen für Schmutz- und Niederschlagswasser läge man nach wie vor im Landkreisdurchschnitt und könne etwa bei einem Jahresverbrauch von 120 Kubikmetern von 935 statt bisher 772 Euro pro Jahr ausgehen. Zu begründen seien die Gebühren mit einem stetig teurer werdenden Unterhaltungsaufwand für die Versorgungsinfrastruktur bei schwindender Abnahmemenge. Allerdings rügte Greulich die bei den Wasser- und Abwassergebühren „einmal mehr spürbare Benachteiligung kleiner Landgemeinden“ und prognostizierte eine in kleineren Versorgungseinheiten künftig nicht mehr zumutbare kostendeckende Gebührenerhebung. Dem schlossen sich CDU-Fraktionssprecher Andreas Fürst und Ute König (Freie Wähler) mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit kostendeckenden Wirtschaftens an. „Wir bewegen uns an der untersten Grenze möglicher Erhöhungen“, betonte Fürst. Ute König mahnte an, Familien nicht zu sehr zu belasten: Die neuen Kostensätze seien keine Preistreiberei, sondern ein guter Mittelweg. Gemeinderätin Daniela Kaiser-Hauk sprach von einer grundsätzlich zwar nötigen Erhöhung, doch solle man speziell die in Corona-Zeiten häufig über Gebühr belasteten Haushalte nicht weiter schröpfen. In diesem Kontext regte sie auch an, Höpfingen an einem Hilfspaket für corona-belastete Kommunen anzumelden.

Bei einer Enthaltung wurden sowohl Wasser- als auch Abwasserkalkulationen angenommen. ad

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.09.2020