Ein Turm mit 16 Nestern

Hardheim.Nachdem Karl Schneeweis aus Höpfingen 2018 auf seinem Anwesen einen Schwalbenbaum mit 24 Nestern aufgestellt hat, die inzwischen alle belegt sind, überraschte er im Herbst 2019 die NABU-Gruppe Hardheim mit der Ankündigung, für sie über Winter einen weiteren Schwalbenbaum zu bauen.

So blieb genügend Zeit, einen geeigneten Platz zu suchen. Von 15 in Erwägung gezogenen Standorten wurde in Hardheim letztlich von Karl Schneeweis die Wiese des NABU-Vorsitzenden Bernhard Heß als „am geeignetsten“ angesehen.

Die Gemeinde Hardheim sagte sofort zu, den Aufbau durch den Aushub der Fundamente auf eventuell felsigem Terrain durch den Bauhof zu übernehmen.

Nachdem Anfang des Monats die tragende Konstruktion einbetoniert werden konnte, wurde durch Karl Schneeweis, Jürgen Lesch und Bernhard Heß am Mittwoch der Turm mit 16 Nestern aufgesetzt. Er kann per Seilwinde heruntergefahren werden, wenn die Nester im Herbst gereinigt und über Winter abgebaut werden, um eine Belegung durch Sperlinge zu verhindern.

Das erste Schwalbenhaus dieser Bauart wurde 1991 im hessischen Krofdorf-Gleiberg aufgestellt. Anlass war die Renovierung des Feuerwehrgerätehauses, an dem sich insgesamt 20 Natur- und Kunstnester befanden. Mittlerweile sind dort jedes Jahr etwa 75 Nester (56 Kunstnester und etwa 19 Naturnester) besetzt. Mit 250 Brutpaaren ist der Ort bei 5500 Einwohnern sozusagen Hessens Schwalbenhauptstadt.

Die Form sei nicht maßgebend, das Dach dürfe jedoch nicht zu steil sein, und der Überstand sollte möglichst die doppelte Nesttiefe betragen. Die ideale Höhe beginne bei etwa vier Metern; der Hintergrund sollte möglichst hell sein. Der Standortfaktor Wasser spiele keine große Rolle, da Mehlschwalben ihre Nahrung meist in höheren Luftschichten erbeuten.

Lediglich kleine, flache Pfützen werden für den Nestbau benötigt. Höhere Bäume in der Nachbarschaft scheinen als Ansitz natürlicher Feinde von Nachteil. Wenig Sinn mache es, wenn das Schwalbenhaus von Bäumen oder Gebäuden eingekesselt sei. „Im Einzelfall ist es auch schlicht eine Geduldfrage. So werden manche Schwalbenhäuser erst zehn bis zwölf Jahre nach Aufstellung belegt“, sagt Bernhard Heß. Es dürfe auch nicht darum gehen, Gebäudebrüter durch Türme von Gebäuden zu entfernen.

Insofern sei der neue Schwalbenbaum in Hardheim ein Zusatzangebot für Brutpaare auf der Suche nach einem Platz. „Leider werden Mehlschwalben immer wieder beim Nestbau gestört oder Kotbretter werden ungünstig, meist zu hoch, angebracht und der Anflug dadurch behindert. Dass Bedarf in Hardheim besteht, zeigt sich in der Tatsache, dass auch im Neubaugebiet oberhalb der Querspange immer wieder Brutversuche unternommen werden“, so Heß weiterhin.

Karl Schneeweis hat für den neuen Schwalbenbaum wieder über 200 Stunden kostenlose, hoch qualifizierte Ehrenamtsarbeit investiert und durch nachhaltigen Einsatz von Materialien (ausgediente Satellitenschüssel und Druckausgleichsgefäß als Dach und Kuppel) etwas mehr als 400 Euro notiert. Dazu kommt dann noch der Kauf der Nisthilfen.

Damit kommt die NABU-Gruppe Hardheim dem Wunsch etwas näher, dass in jedem Ort der ein oder andere Hotspot für Schwalben vorhanden sein sollte, an dem dann die Plakette „Schwalbenfreundliches Haus“ angebracht werden kann.

Das Ehrenzeichen wurde von der NABU-Gruppe schon zwölf Mal von Schweinberg bis Altheim vergeben, beispielsweise an Gabriele Fleischer im Doggenbrunnen (acht Nester) oder an Familie Reinhold Weimer in Dornberg für eine Mehlschwalbenkolonie mit über 50 Nestern. ad

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.04.2020