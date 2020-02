Waldstetten.Kurz nach der Feier seines 65. Geburtstags starb Rainer Wollenschläger. Als Aktivposten Waldstettens begegnete er der Dorfgemeinschaft in vielen verschiedenen Funktionen und setzte besondere Akzente durch das Heimatbuch „Waldstetten im Bauland“ sowie die bei der 750-Jahr-Feier im Jahr 1997 die Ortsgeschichte nacherzählende, quer durch Waldstetten verlaufende „Zeitleiste“.

Geboren im Januar 1955, wuchs er mit drei Geschwistern auf. Nach dem Abitur und seinem Wehrdienst nahm er ein Lehramtsstudium auf und war als Lehrer an der Grundschule Rosenberg bis zu seiner Pensionierung im Sommer 2018 tätig. Sein Beruf war ihm in jeder Hinsicht zur Berufung geworden. Allerdings war er nicht nur Lehrer und Kinderfreund mit Leib und Seele. Er war auch ein „Stedemer“ mit Leib und Seele, wobei seine Plattform nicht das ganz große Publikum war.

„Zeitleiste“ mit der Ortsgeschichte

Wohl fühlte er sich in der kleineren Gesprächsrunde, wo er Probleme bis in die Tiefe erörtern konnte. Seine Überzeugung setzte er konsequent und mit Überzeugungskraft um. So realisierte er zwei besondere Projekte zum Heimatfest 1997: Zum Einen erzählte seine quer durch Waldstetten führende Zeitleiste die Ortsgeschichte nach, zum Anderen verfasste er das Heimatbuch „Waldstetten im Bauland“.

Es ist weniger eine Abhandlung der vollständigen Waldstettener Geschichte zwischen zwei Buchdeckeln, sondern darüber hinaus eine Schatztruhe von Erinnerungen, Anekdoten und Gefühlen von bleibendem Wert. Dafür erhielt er im Juni 1999 die Bürgermedaille in Gold.

Seine „Karriere“ als Autor endete mit dieser Auszeichnung nicht: Aufmerksame Leser des Heimatkalenders „Unser Land“ werden Jahr für Jahr einen Beitrag Rainer Wollenschlägers gelesen haben.

Viel beachtete Festreden

Auf der anderen Seite zählte der Verstorbene zu den langjährigen Aktiven der Musikkapelle, der er mit 15 Jahren beitrat und bis 1989 als Tenor-Saxophonist erhalten blieb. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn blieb er der Musikkapelle jedoch als Historiker erhalten – unter anderem durch vielbeachtete Festreden 1989 und 1991 sowie 1999 und 2009 und durch seine Mitarbeit bei der Festschrift „150 Jahre Blasmusik – 50 Jahre Musikkapelle Waldstetten“.

Nur dank seiner versierten Forschung konnte die Geschichte der Waldstettener Blasmusik so ausführlich festgehalten werden – so stieß er im Zuge seiner Recherchearbeiten für eine Festschrift auf das älteste Dokument, das auf das Wirken der Waldstettener Musikanten hinweist. Es stammt aus dem Jahre 1859.

AG Freizeitsport gegründet

Ganz besonders schlug das Herz des Hobbygärtners zudem für die AG Freizeitsport, die er 1977 mit begründete. Hier war er nicht nur als Beisitzer, 2. Vorsitzender, 1. Vorsitzender und 36 Jahre als Übungsleiter sowie 42 Jahre als Sportabzeichenprüfer aktiv, sondern übernahm auch die Rolle des Chronisten: In seinem handgefertigten, fortlaufend gepflegten Fotoalbum hielt er jeden Moment fest.

Als Sportpädagoge, der 1988 die Kooperation der GHS Höpfingen mit der Sport-AG initiierte und eine Kindergruppe aufbauen konnte, hatte er nicht nur den Leistungsgedanken im Sinn, sondern für jeden ein offenes Ohr. Weiter initiierte er die Teilnahme an Deutschen-, Landes- und Gauturnfesten sowie am ersten Deutschen Turnfest 1987 in Berlin. Bis zuletzt war er Turnfestbeauftragter und führte stets die Organisation durch.

Unvergessen bleiben die Zeltwochenenden in Frankfurt-Nied sowie die Familienwochenenden.

Aufgrund seiner zahlreichen ehrenamtlichen Verdienste wurde ihm 2007 die goldene Ehrennadel mit Urkunde des Main-Neckar-Turngaus verliehen.

In der Dorfgemeinschaft wird Rainer Wollenschläger fehlen. Er war jemand, „den man kannte“. Mehr noch: Er war jemand, den man mochte und der vielen Menschen helfen konnte – nicht nur, weil er ihnen in verschiedenen Funktionen und Ämtern von Musikkapelle über Sport-AG zur Heimatforschung oder in seinem Beruf als Lehrer begegnete. ad

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.02.2020