„Ein Miteinander von Mensch und Umwelt“

Höpfingen/Schweinberg.Auf persönliche Einladung des Höpfingers Martin Berberich war die aus Landshut stammende FDP-Bundestagsabgeordnete Nicole Bauer, die auch dem von MdB Alois Gerig geleiteten Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft angehört, in die Region gekommen.

Beeindruckt zeigte sie sich vom Schulprojekt „Naturlabor Streuobstwiese“ im Höpfinger Talacker. Im Beisein von Bürgermeister Adalbert Hauck, Schulleiterin Susanne Lindlau-Hecht und Volker Eckert informierte er über das als Kooperation zwischen Schule und Geopark laufende Areal: „Es soll das Bewusstsein der Kinder für die Kulturlandschaft schärfen“, betonte er, was Susanne Lindlau-Hecht und Bürgermeister Hauck zu bestätigen wussten.

Begeisterung weitergeben

„Die Begeisterung geht an die Kinder und dadurch an kommende Generationen über“, hielt das Gemeindeoberhaupt fest und lobte Berberichs Engagement dahingehend, dass der Nachwuchs heute nicht notwendigerweise mehr die heimischen Wiesen, Flure und Wälder kennt. „Man kann jedoch nur schätzen, was man kennt.“

Auch MdB Nicole Bauer hob die Wichtigkeit hervor, die Natur stärker in den Unterricht zu integrieren. „Nur so können Kinder sie kennen lernen, spüren und begreifen – erst recht, wenn die Eltern kein Interesse zeigt oder schlicht andere Schwerpunkte setzt“, merkte sie an und attestierte der Blühwiese einen nachahmenswerten Charakter: „Hier werden Natur und Landwirtschaft sowie die Entstehung von Lebensmitteln hautnah geschildert“, lobte sie und sprach von einer „großartigen Idee“, die buchstäblich „Schule machen“ möge sowie von „gelebter Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht“.

Auch Volker Eckert, der die Standfläche des Bauwagens ausgekoffert und ihn standfest gemacht hatte, berichtete aus eigener Erfahrung: „Der Apfelsaft kommt nicht aus dem Getränkemarkt, genauso wenig wie die Kuh lila ist – leider denken das aber manche Kinder“, betonte der Gerichtstettener nachdenklich. Hier, so Nicole Bauer, setze die Blühwiese im Talacker ein wichtiges Signal: „Kinder brauchen die Natur im Sinne eines Miteinanders von Mensch und Umwelt auch in dem Sinne, dass sie sich intensiver mit ihrer Heimat identifizieren können und man Landflucht sowie das damit einhergehende Ausbluten kleiner Ortschaften verhindert“, erklärte sie.

Martin Berberich bekräftigte im Gegenzug, bewusst auf heimische Hölzer gesetzt und gänzlich auf Pflanzenschutzmittel verzichtet zu haben. „Eine Streuobstwiese muss nicht an einen Golfplatz erinnern, sondern Lebensraum bieten“, räumte er ein und ließ wissen, dass ein Aprikosenbaum gepflanzt wird.

Natürlich wird das den Mädchen und Jungen der Grundschule Höpfingen näher gebracht – und zwar vor Ort im „Klassenzimmer im Grünen“: Nicole Bauer übergab Schulleiterin Susanne Lindlau-Hecht offiziell den Schlüssel.

„Das Projekt funktioniert nur deshalb so gut, weil alle an einem Strang ziehen“, betonte Berberich im Hinblick auf Schule, Gemeinde, Geopark mit Streuobstpädagogin Monika Frisch, Landschaftserhaltungsverband Neckar-Odenwald, Obst- und Gartenbauverein und Eigentümer.

Alle ziehen an einem Strang

Beim Arbeitsessen mit den Stadtwerken Walldürn wurde über die Herausforderungen der derzeitigen Corona-Krise im strukturschwachen ländlichen Raum gesprochen.

Am Nachmittag setzte Nicole Bauer, die 2018 durch Judith Skudelny von dem Projekt auf der Streuobstwiese erfahren hatte, ihre Tour auf dem Aussiedlerhof der Schweinberger Familie Mohr fort, wo auch Bürgermeister Volker Rohm ein Grußwort sprach. Im Fokus standen dort die aktuellen Probleme der Landwirtschaft. „Wir betreiben mit derzeit rund 400 Mastschweinen eine konventionelle Landwirtschaft mit großem Augenmerk auf das Tierwohl“, erklärte Landwirtschaftsmeister Christoph Mohr, der den 1983 aus der Ortsmitte auf den Winterberg ausgesiedelten Hof 2007 von seinen Eltern Willibald und Bernadette übernommen hatte. Beim anschließenden Fachgespräch erinnerten Vater und Sohn an ein grundsätzlich schönes, wenngleich arbeitsames Berufsfeld, dessen Ausübung mehr und mehr durch behördliche Hürden erschwert werde.

„Man muss sich mit Dingen befassen, die im Grunde genommen nicht zur Landwirtschaft gehören und allmählich überhandnehmen“, betonte Christoph Mohr.

Während der „Bauer“ früher Felder und Wiesen bewirtschaftet hatte, habe längst die Bürokratie Einzug gehalten. Nicht immer zum Vorteil, zumal nicht jede Regelung nachvollziehbar sei.

Ein Beispiel dafür sei die Gülleausbringung, die zwar vom Gesetzgeber bis Ende August vorgeschrieben sei, jedoch ohne Weiteres noch jetzt durchzuführen wäre. Hier sprach MdB Bauer von „ideologischen Gründen“, die statt Sachverstand und Kompetenz maßgebend seien, sowie „Ministerien, die teilweise nicht früh genug tätig wurden“.

Auch die Düngemittelverordnung vom März 2019 sei „nicht praxisgerecht“, zumal nicht allein die Landwirtschaft für erhöhte Nitratwerte verantwortlich sei und man differenziert Maß nehmen müsse: „Böden und Niederschläge sind in Norddeutschland anders als hier im Süden, was deutschlandweite Vorgaben nicht als sinnig erscheinen lässt“, hob Bauer hervor und plädierte für eine „europäische Lösung“, die Deutschland im Zuge seiner EU-Ratspräsidentschaft umzusetzen habe.

Weiterhin sei Landwirtschaft nicht planbar und müsse als Wirtschaftskraft, nicht aber als reine Maßnahme zur Landschaftspflege in den Köpfen verankert werden.

„Der Landwirt benötigt Freiheiten, wie er auch Vorgaben benötigt - und Landwirtschaft ist kein Hobby, für das viele sie halten“, stellte sie klar.

Christoph Mohr ließ wissen, dass viele Landwirte offen über das Aufhören nachdenken: „Auflagen wachsen und Erträge sinken“, fasste er seine Bedenken zusammen. Martin Berberich schloss dem an und plädierte für ein regionales Denken auch im Bezug auf Lebensmittel.

