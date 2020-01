Der Strickrekord ist „erlebte Geschichte“

Höpfingen.Wenngleich der sensationelle Strickrekord „erlebte Geschichte“ ist, blickt der Heimatverein Höpfingen unverändert voller Elan in die Zukunft. So zogen sich Optimismus und gute Laune durch die am Mittwoch im „Ochsen“ abgehaltene Mitgliederversammlung.

Bürgermeister Adalbert Hauck ließ in seiner Funktion als Vorsitzender nach kurzer Einstimmung und dem Totengedenken den Jahresrückblick folgen.

An besonderen Ereignissen nannte er „natürlich“ den „Strickrekord-Versuch“, der auf Initiative Marie Böhrers durchgeführt wurde und sich aus einer zunächst eher vagen Idee zu einem Event herausragenden Charakters entwickelt hatte.

Der Rest des Jahres habe einen „eher beschaulichen“ Verlauf genommen. So konnten die von Rainer Wagner gestalteten Werbebanner für das Heimatmuseum „Königheimer Höflein“ erstellt werden und warten auf den Aushang. Der Seinerzeitweg sei wie die beiden zusätzlichen Informationstafeln für den Flugplatz-Wanderweg in Arbeit.

„Ansonsten gab es wieder viele fleißige Helfer, die oft genug im Verborgenen gearbeitet hatten“, bemerkte er und dankte allen Aktiven sowie Herbert Häfner und Ludwig Saur für deren beachtliches heimatgeschichtliches Engagement. „Es ist schön, dass es so viele begeisterte Personen hier gibt, denen Geschichte, Heimat und der Verein am Herzen liegen“, hob er hervor und lobte das Bewahren jener Kontinuität, die dem Heimatverein sein Gesicht und seinen Erfolg schenke.

Vertiefend ging Schriftführerin Helga Wagner auf die Geschehnisse des Vereinsjahres 2019 ein. Besondere Würdigung erfuhr der Strickrekord mit 466 Teilnehmern. „Es war ein von Jung und Alt gemeinsam verfolgtes Ziel“, zeigte sie auf und erinnerte weiterhin an den von Ehrenfried Scheuermann organisierten Ausflug an Jagst und Kocher, zwei Vorstandssitzungen und diverse Arbeitseinsätze sowie das Adventsbacken für Kinder in Kooperation mit dem Verein „Bürger für Bürger“.

Gleichermaßen wurden mehrere Besuchergruppen von Adalbert Hauck und Leo Hauk durch das Königheimer Höflein geführt. Unter dem Motto „Von Mühlen und Müllern“ fanden ansprechende Wanderungen statt; auch die Frauen der Spinnstube legten rühriges Wirken an den Tag. Mit dem Dank für die gute Zusammenarbeit verband Wagner den Appell zum Einreichen neuer Ideen, um weiterhin alle Generationen zu erreichen.

Auf die Finanzlage ging Kassenführer Helmut Gerig ein, dem die Kassenprüfer Günter Nohe und Thomas Kuhn akkurate Buchführung bescheinigten.

Wanderwartin Birgid Ott resümierte über sieben zwischen drei und neun Kilometer lange Wanderungen, bei denen bis zu 25 Teilnehmer Wissenswertes „von Mühlen und Müllern“ zwischen Bauland und Spessart erkundeten. 2020 werden Wanderungen unter der Maxime „Steinerne Zeugen“ stattfinden.

Der Bericht der vor 25 Jahren von Edeltrud Hauck gegründeten Spinnstube oblag Marie Böhrer, die an ein „sehr lebendiges Jahr“ erinnerte. Nicht nur der Strickrekord, sondern auch vierwöchentliche Treffen der Spinnstubendamen, zu denen nun auch Gertrud Schell und Andrea Popp gehören, zeichneten das Jahr aus. Von Birgid Ott wurde der Ausflug in hessisch-thüringische Grenzgebiete koordiniert; den geselligen Teil deckten die Adventsfeier und das große Spinntreffen im Odenwälder Freilandmuseum Gottersdorf ab.

Auf die Entlastung des Vorstands folgten Neuwahlen, wobei sich kaum Veränderungen ergaben. Im direkten Vorstand wurde die aus Vorsitzendem Adalbert Hauck, Stellvertreter Rainer Wagner, Schriftführerin Helga Wagner, Kassenführer Helmut Gerig sowie den Beisitzern Birgid Ott, Ehrenfried Scheuermann und Sigrid Moldaschl bestehende Mannschaft wieder gewählt; der Beirat setzt sich aus Renate Häfner, Irmgard Hauck, Claudia Hauk, Brigitte Liebler, Ulrike Stumpf und Gertrud Schell zusammen. Nach 16 Jahren schied Karin Berberich aus. Ergänzt wird die Führungsebene durch Wanderwartin Birgid Ott, die mit Sigrid Moldaschl auch die Spinnstube leitet, sowie die Kassenprüfer Thomas Kuhn und Günter Nohe.

In der Rubrik „Verschiedenes“ erinnerte Vorsitzender Hauck an das Projekt „Festdamen“ in Zusammenarbeit mit den „Höpfemer Bühnekrachern“, den anstehenden Seinerzeitweg und die Katalogisierung der Hausnamen mit Bildersuche zur Häusergeschichte.

Erwähnung fanden zudem das am 16. Mai in Höpfingen stattfindende Nordbadische Spinntreffen, das Quetschefescht und der Märchen-, Kinder- und Familientag am 3. Oktober. In eigener Sache dankte Hauck für die gute Zusammenarbeit, ehe der Abend gemütlich ausklang. ad

