Der Sänger Leo Hauk wurde für 50-jährige Treue geehrt

Höpfingen.Im Gasthaus „Ochsen“ fand am Samstag die Generalversammlung des Kirchenchors St. Ägidius statt, deren Tagesordnung neben den Vereinsberichten die Ehrung des Sängers Leo Hauk für 50 Jahre aktive Zugehörigkeit umfasste. Voraus ging ihr ein Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Ägidius, den der Chor mitgestaltet hatte.

Vorsitzende Elisabeth Böhrer begrüßte die Sängerfamilie, die anschließend ein Lied zum vokalen Einleiten des Abends anstimmte.

Nach dem Totengedenken informierte Schriftführerin und Kassiererin Irmgard Hauck über gleich zwei wesentliche Eckpfeiler des Vereinslebens: das Vereinsjahr als solches und die finanzielle Situation.

In ihrem Jahresbericht hielt sie Rückschau unter anderem auf die Verabschiedung der langjährigen Dirigentin Brigitta Scheuermann nach 34-jähriger Tätigkeit und den Einstand des neuen Chorleiters Bastian Heß, den Ausflug ins Taubertal, das Grillfest sowie den Umzug ins neue Probelokal. Nach dem Umbau des Schulgebäudes zog der mehr als 50 Jahre dort probende Kirchenchor in das Alte Rathaus um. „Das ist eine Lösung, mit der wir sehr zufrieden sein können“, bilanzierte Hauck.

Insgesamt besteht der Chor aus derzeit 24 Mitgliedern; mit Lea Willer und Helga Noe konnten neue Sängerinnen begrüßt werden. Mit dem Hinweis auf 27 Proben im abgelaufenen Vereinsjahr beschloss Irmgard Hauck ihren Jahresbericht und ging auf die Finanzlage ein. Die Kassenprüfer Margit Sauer und Klaus Hauk verwiesen auf einwandfreie Buchführung und befürworteten die Entlastung des Vorstands.

Der junge Chorleiter Bastian Heß lobte in seinem Bericht neben dem konstant hohen musikalischen Niveau des Chors auch die freundliche Aufnahme und dankte für den regen Besuch der Proben.

Vorsitzende Elisabeth Böhrer freute sich über die Aktivität des Dirigenten und die „beispielhafte musikalische Arbeit“, ehe sie neben Heß auch den als stellvertretenden Vorsitzenden, Vizedirigenten und Notenwart fungierenden Kurt Lehmeyer mit einem Präsent bedachte. Präsente zur Würdigung ihrer Arbeit gab es auch für Rosemarie Eiermann und Sieglinde Schmitt. Weiterhin informierte die Vorsitzende über die Planung eines Ausflugs, dessen Ziel jedoch noch nicht feststehe.

Eine besondere Ehrung nahm schließlich Pfarrer Hans Scheuermann vor, der mit Leo Hauk eine tragende Säule des Klangkörpers für 50-jährige Treue ehrte. Vorsitzende Böhrer ließ beim Überreichen der Ehrenurkunde des Diözesan-Cäcilienverbands der Erzdiözese Freiburg wissen, dass Hauk im Herbst 1969 dem Chor beitrat und in dieser Zeit die Chorleiter Meinrad Hauck, Paul Böhrer, Martin Vogel, Karl Kaiser, Brigitta Scheuermann und nun Bastian Heß erlebte. Als Tenorsänger sei er nach wie vor eine wertvolle Stütze des Chors; als Kassenprüfer wirkte er 22 Jahre lang und wurde angesichts seiner Verdienste bereits 2013 zum Ehrenmitglied erhoben. Dafür erhielt Leo Hauk noch ein Präsent und betonte, stets gern in die Proben zu kommen und vor allem dem menschlichen, von Zusammenhalt geprägten Miteinander in der Sängerfamilie sehr zugetan zu sein.

Vor dem Abendessen wartete Bürgermeister Adalbert Hauck mit einem Lob für das Schaffen des Kirchenchors auf, der kirchliche wie weltliche Anlässe in Höpfingen auf eine vortreffliche Weise ausgestalte. „Diese Liebe zur Musik sollte man bewahren“, betonte er. ad

