Das Streuobstwiesenfest findet im Rathaushof statt

Waldstetten.Streuobst und Most gehörten Jahrhunderte lang zum täglichen Leben im Dorf. Bis in die 1960-er Jahre waren die Ortschaften vielfach von Streuobstwiesen umgeben. Obstbäume prägten die Landschaft auch entlang der Verkehrswege.

Das Streuobst ermöglichte eine Mehrfachnutzung der Wiese und war zugleich einziger Lieferant für die Versorgung mit Früchten, die als Frischware und Lagerobst für den Winter genauso verwendet wurden wie für die Herstellung von Marmeladen, als Kuchenbelag und besonders für den Most. Doch trotz dieser multifunktionalen Eigenschaften ist das Jahrhunderte alte Kulturgut seit den 1970-er Jahren mehr und mehr aus der Landschaft, der Küche und den Kellern verschwunden. Einerseits war der Streuobstanbau betriebswirtschaftlich unrentabel geworden, andererseits wurden die Bäume bei der maschinellen Bewirtschaftung der Äcker und Wiesen als hinderlich empfunden und vielfach entfernt. Die zunehmende Schaffung von Neubaugebieten und der Import industriell erzeugter Produkte taten ihr Übriges.

Herausragende Eigenschaften

Mit dem zunehmenden Verlust des Streuobsts ging und geht auch viel Wissen und besonders die Artenvielfalt verloren. Denn Streuobstwiesen gehören zu den artenreichsten Biotopen Mitteleuropas, auf denen bis zu 5000 Tier- und Pflanzenarten nachgewiesen werden. Erst in den letzten Jahren erinnert man sich wieder an die herausragenden Eigenschaften des Streuobsts als gesundes Lebensmittel, und die regionale Vermarktung mit kurzen Transportwegen rückt ebenso in den Fokus des Bewusstseins wie ein reizvolles Landschaftsbild und Streuobst als Faktor für Artenvielfalt und Klimaschutz. Selbst die Aufnahme auf die Unesco-Liste als immaterielles Kulturerbe wird bereits diskutiert.

Als Verein mit beinahe 150-jähriger Geschichte „haben wir gute Traditionen immer bewahrt und neu interpretiert – in diesem Sinn wollen wir die hervorragenden Eigenschaften des Streuobstanbaus in ein aktuelles Licht rücken“, erklären die Verantwortlichen im Gesangverein „Frohsinn“. Denn das traditionsreiche Kulturgut ist auch in Waldstetten zusehends aus der Landschaft verschwunden.

Das Thema wird daher in den Mittelpunkt des „Café Frohsinn“ gestellt, das der Gesangverein am Sonntag, 15. September, ab 14 im Rathaushof veranstaltet. Neben den musikalischen Schmankerln werden besonders heimische Erzeugnisse rund um Zwetschge, Apfel und Birne in traditioneller Art aber auch in neuen Kreationen im kulinarischen Angebot sein, frisch gepresster Süßmost eingeschlossen.

Um 15 Uhr findet im nahegelegenen Hofacker eine Baumpflanzaktion durch die Viertklässler der Grundschule Höpfingen statt. Diese sind an der Höpfinger Schule bereits der zweite Jahrgang, der das Thema Streuobst in Form eines von März bis Oktober dauernden Projekts bearbeitet. Um 16.30 Uhr wird in einer Führung die kulturhistorische Bedeutung des Streuobstbaus beleuchtet. hf

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.08.2019