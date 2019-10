Höpfingen.Für die vierte Klasse der Grundschule Höpfingen ging in diesen Tagen das Streuobst-Projekt zu Ende. Nachdem die Schüler zusammen mit ihrer Klassenlehrerin Susanne Lindlau-Hecht und Streuobstpädagogin Monika Frisch seit März jeden Monat einmal ihr Klassenzimmer in die Streuobst-Wiese verlegt hatten, erlebten sie nun mit dem Keltern auf dem Schlempertshof den Höhepunkt des Apfeljahres.

Wenige Tage davor hatten die Kinder Äpfel auf einer Streuobstwiese, die von Eltern zur Ernte freigegeben worden war, geerntet. Jedes Kind durfte mit dem Pflücker seinen persönlichen Apfel pflücken. Anschließend ging es mit dem Schüttelhaken an die Bäume. Als die Äpfel in Massen auf den Boden prasselten, war die Freude groß, und durch den Fleiß der Klasse füllten sich die Säcke auf dem Hänger schnell.

Mit Unterstützung einiger Eltern ging es zum Maschinenring auf den Schlempertshof. Voller Neugier verfolgten die Kinder den Prozess des Kelterns: Eifrig wurden die Äpfel von den Säcken in die Waschanlage geladen, ehe die Früchte vom Förderband in die Mühle fielen. Während seitlich bereits der Trester abgeschieden wurde, konnte man auch schon den heiß ersehnten ersten Apfelsaft abzapfen. Jeder durfte kosten, so viel er wollte. „Das ist der beste Saft der Welt“, so oder so ähnlich lauteten die Kommentare. Doch viel Zeit zum Ausruhen war nicht, denn jetzt lief der Saft in die Pasteurisieranlage und wurde sofort in Beutel gefüllt. Die Schüler mussten die Kartons auffalten, nach dem Einstecken der Beutel verschließen und zum Verladen in die Autos tragen.

Monika Frisch bedankte sich bei allen Helfern und bei Stefan Gerig für die Unterstützung des Maschinenrings. Für viele Kinder war es das erste Mal, dass Sie gesehen haben, wie aus den Äpfeln Saft wird. Am Ende durfte jedes Kind einen Karton haltbaren Apfelsaft mit nach Hause nehmen. MF

