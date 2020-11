„C(h)orona-Baum“ Zeichen der Hoffnung

Waldstetten.Entsprechend dem üblichen Turnus war in diesem Jahr der Gesangverein „Frohsinn“ mit dem Aufstellen des Maibaumes in der Ortsmitte von Waldstetten dran. Aber einen Maibaum in der Zeit eines totalen Lockdowns aufzustellen, war schlichtweg am Vorabend des 1. Mai nicht möglich, da es viele Helfer auf engstem Raum gebraucht hätte.

Da man aber nicht auch noch diese Tradition der Pandemie opfern wollte, entschloss sich der Vorsitzende Herbert Frisch mit Hilfe der Familie, eine kleine, der Zeit angepasste Version des Traditionsobjektes aufzustellen.

Kugel aus Weidengeflecht

So fand der „C(h)orona-Baum“ seinen Platz in der Dorfmitte: Statt einer respektablen Fichte bekam der „alternative Maibaum“ eine Kugel aus Weidengeflecht aufgesetzt, aus der, ähnlich dem Coronavirus, Andockrezeptoren herausragten, die mit Noten und Blüten besetzt waren.

„Der Baum soll die Hoffnung ausdrücken, dass wir uns durch die Pandemie nicht unterkriegen lassen und uns den Frohsinn im Verein nicht nehmen lassen“ so der Vorsitzende damals. Der Mai ging zu Ende, aber das Virus war immer noch da. Und so entschloss man sich, diesen Baum der Hoffnung stehenzulassen.

Platz für den Christbaum

Da der Platz in der Dorfmitte in der Weihnachtszeit für einen Christbaum vorgesehen ist, wurde der „C(h)orona-Baum“ nun vom Vorsitzenden mit Hilfe seines Sohnes Lorenz abgebaut.

Beim Aufstellen hätte niemand gedacht, dass auch der Abbau unter eingeschränkten Bedingungen erfolgen muss.

„Der Baum war von Anfang an ein Baum der Hoffnung, wie es auch der Christbaum sein wird. Hoffen wir, dass mit dem ,C(h)orona-Baum’ auch die Pandemie nach und nach verschwindet – und dass wir im kommenden Mai in Waldstetten wieder in gewohnter Weise einen Maibaum aufstellen können“, so der Vorsitzende. Monika Frisch

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.11.2020