„Café Frohsinn“ vom Gesangverein

Waldstetten.Ein „Café Frohsinn“ in Verbindung mit dem ersten Streuobstwiesenfest veranstaltet der Gesangverein am Samstag und Sonntag, 14. und 15. September, im Bereich des Rathauses. Los geht es am Samstag um 20.30 Uhr mit einer Cocktail-Party im Rathauskeller, die von der Waldstettener Jugend gestaltet wird.

Am Sonntag sind um 13 Uhr Kinder ab der ersten Klasse – auch aus den umliegenden Ortschaften – zu einem Sing-Workshop im Rathaus mit Dirigent Michael Henn eingeladen. Die dabei erlernten Songs werden anschließend im Rahmen des „Café Frohsinn“ dem Publikum präsentiert.

Um 14 Uhr wird das „Café Frohsinn“ im Rathaushof mit einer musikalischen Einstimmung durch den Gesangverein eröffnet. Im Hinblick auf die Herbstzeit und den Streuobstanbau beinhaltet das kulinarische Angebot auch alles rund um Zwetschgen, Äpfel und Birnen. Frisch gepresster Süßmost aus der Mostpresse, Apfelschaumwein (Cider) und neue Mostkreationen runden das Angebot ab. Um 15 Uhr findet im nahegelegenen Hofacker eine Baumpflanzaktion durch die Viertklässler der Grundschule Höpfingen statt und um 16.30 Uhr wird in einer Führung die kulturhistorische Bedeutung des Streuobstanbaus beleuchtet.

Bewusstsein entwickeln

Mit dem Workshop für Kinder, dem Festprogramm, der Pflanzaktion und den verschiedenen Kostproben will der Gesangverein entsprechend dem Festmotto einen kleinen Beitrag zum Bewusstsein um „Heimat-Frohsinn-Genuss“ leisten. HF

