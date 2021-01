Bring-Aktion am 9. Januar

Höpfingen.Aufgrund des Lockdowns finden die Straßensammlungen für Altpapier und Altkleider des DRK-Ortsvereins und der DLRG-Ortsgruppe am Samstag 9. Januar nicht statt. Stattdessen kann das Altpapier am Samstag von 8 bis 17 Uhr zur Obst- und Festhalle gebracht werden. Dort stehen mehrere große Sammelcontainer bereit. Ein weiterer Container steht an der Turnhalle in Waldstetten (Kreuzweg) bereit. Das Papier soll in die Container geworfen und nicht daneben gestellt werden. Die Altkleider können in Säcken verpackt neben die Container gestellt werden. Beim Abladen ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Anlieferer sollen im eigenen Fahrzeug warten, bis der Zugang zum Container frei ist. Zur Unterstützung sind Helfer vor Ort.

