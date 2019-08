Brezeln backen ein Höhepunkt

Höpfingen.Aufgrund der Terminüberschneidung mit dem Jugendzeltlager des DRK-Ortsvereins findet der Höpfinger Ferienspaß in diesem Jahr erst am Ende der Sommerferien statt (die FN berichteten).

Am Montag, 2. September, wird der Bäckerei Thorwart in Hardheim ein Besuch abgestattet. Die Kinder haben die Möglichkeit, Bäckermeister Peter Thorwart über die Schultern zu schauen und ihm beim Brezelnbacken zu helfen. Abfahrt mit dem Fahrrad ist um 13 Uhr an der Festhalle. Am Mittwoch, 4. September, führt die Reise mit dem Bus nach Heilbronn, wo die erst kürzlich neu eröffnete Ausstellung „Experimenta“ besucht wird (Abfahrt um 12 Uhr ebenfalls an der Festhalle). Zu diesem Ausflug sind auch die Eltern sowie jüngere Kinder in Begleitung Erwachsener eingeladen.

Tagesziel am Freitag, 6. September, ist das Lochbachtal. In Regie der Höpfinger Sportfischer erkunden die Teilnehmer die Pflanzen- und Tierwelt entlang des Bachlaufs und des Lochsees. Treffpunkt hierzu ist um 14 Uhr am Parkplatz der Kleintierzuchtanlage. Nach der Erkundung findet ab etwa 17 die abschließende Grillparty an der Fischerhütte statt. Hier sind die Eltern und Angehörigen der Kinder eingeladen. ad

